TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.



New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analyst Timothy Chiang von BTIG:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Timothy Chiang, Aktienanalyst bei BTIG, die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) nunmehr zu verkaufen.Die BTIG-Analysten befürchten bei TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. weitere Rückgänge im US-Generikageschäft. Der Absatz von Copaxone dürfte auf Grund einer verschärften Konkurrenzsituation unter Druck stehen.Steigende Zinsen und die kürzlich erfolgte Abstufung der Kreditwürdigkeit dürften zu substanziell höheren Fremdkapitalkosten führen, so der Analyst Timothy Chiang.In ihrer TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von BTIG den Titel von "neutral" auf "sell" zurück und veranschlagen ein Kursziel von 17,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:16,00 Euro -3,32% (05.02.2018, 16:06)Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:16,27 Euro -1,45% (05.02.2018, 16:32)