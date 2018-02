Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten David Amsellem von Piper Jaffray:David Amsellem, Analyst beim Investmenthaus Piper Jaffray, empfiehlt Rahmen einer Aktienanalyse zu den Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) nunmehr eine Untergewichtung.Angesichts einer weitergehenden Abschwächung des US-Generikageschäfts von TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. sei es schwierig eine zwingende Bull These zu formulieren, so die Analysten von Piper Jaffray. Es bestehe das Risiko, dass Copaxone weitere generische Konkurrenz bekomme. Zudem sorge der Schuldenberg für eine erdrückende Last.Analyst David Amsellem hält die TEVA Pharmaceuticals-Aktie derzeit für keinen Titel in den investiert werden kann. Es sei schwer vorherzusagen, ob in 2018 schon der Boden erreicht sei.In ihrer TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Piper Jaffray den Titel von "neutral" auf "underweight" zurück und reduzieren das Kursziel von 15,00 auf 11,00 USD.Börsenplätze TEVA Pharmaceuticals-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:15,51 Euro +5,51% (12.02.2018, 15:35)