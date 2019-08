Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

6,40 Euro -2,44% (08.08.2019, 17:44)



NYSE-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie;

USD 7,13 -1,79% (08.08.2019, 17:53)



ISIN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEV



NYSE-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(08.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von Analyst Elliot Wilbur von Raymond James:Elliot Wilbur, Aktienanalyst von Raymond James, äußert im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse zu den Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlich Kursentwicklung.Der Aktienkurs von TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. habe Schwierigkeiten einen Boden zu finden. Eine Rückkehr zu zumindest moderatem Wachstum in 2020 sei aber höchstwahrscheinlich, urteilen die Analysten von Raymond James. Das US-Generikageschäft befinde sich auf dem Erholungspfad.Auf Sicht von 12 bis 18 Monaten habe die TEVA Pharmaceutical-Aktie Aufwärtspotenzial. Neben positiven Trends im Generikageschäft sollten auch die Markteinführung neuer Produkte und ein mögliches Abschätzen der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den Opiod-Verfahren als Treiber dienen, so die Einschätzung des Analysten Elliot Wilbur.In ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse stufen die Analysten von Raymond James den Titel unverändert mit "outperform" ein, senken aber das Kursziel von 22,00 auf 15,00 USD.Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:6,50 Euro +4,50% (08.08.2019, 16:48)