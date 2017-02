Tradegate-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

ISIN TAKKT-Aktie:

DE0007446007



WKN TAKKT-Aktie:

744600



Ticker-Symbol TAKKT-Aktie:

TTK



Kurzprofil TAKKT AG:



TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 200.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Einzelhandel sowie den Gastronomie- und Hotelmarkt.



Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und hat weltweit knapp drei Millionen Kunden. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. (16.02.2017/ac/a/nw)



TAKKT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thilo Kleibauer von Warburg Research:Thilo Kleibauer, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Büromöbelanbieters TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK).Das Wachstum in Q4 erscheine auf den ersten Blick solide, so der Analyst. Beim bereinigten operativen Ergebnis habe das Unternehmen jedoch leicht enttäuscht. Der Dividendenvorschlag wiederum liege auf Höhe der Markterwartungen.Thilo Kleibauer, Aktienanalyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die TAKKT-Aktie mit einem Kursziel von 23,30 Euro bestätigt. (Analyse vom 16.02.2017)