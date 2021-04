XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie

108,75 EUR -1,18% (28.04.2021, 14:03)



Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

108,60 EUR -1,45% (28.04.3021, 14:14)



ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (28.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) unter die Lupe.Gute Geschäfte rund um Haustiernahrung sowie Produkte für Hygiene und das Kochen daheim hätten dem Holzmindener Konzern einen überraschend starken Jahresstart beschert. Zudem habe Symrise Aufträge abarbeiten können, die Ende 2020 wegen der Folgen eines Cyberangriffs liegen geblieben seien.Rund sei es für Symrise im ersten v.a. im Nutrition-Geschäft mit Zusätzen für Heimtiernahrung sowie mit Probiotika etwa für Joghurthersteller gelaufen. Die beiden anderen Sparten Flavor und Scent & Care hätten hier beim Wachstum etwas hinterhergehinkt.Zur Gewinnentwicklung werde sich Symrise erst wieder bei der Vorlage der Halbjahreszahlen äußern. Entsprechend habe es an diesem Mittwoch auch keine Neuigkeiten zum Ziel für den operativen Gewinn im laufenden Jahr gegeben.Investoren schienen nach dem zuletzt guten Lauf der Symrise-Aktie jedenfalls erst einmal abzuwarten. Nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag und einer Erholung im März und April notiere sie wieder in etwa so viel wie Ende 2020. "Der Aktionär" bleie langfristig optimistisch, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Symrise-Aktie: