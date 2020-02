Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (04.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) unter die Lupe.Exakt 495 Prozent - so viel habe die Symrise-Aktie in den vergangenen zehn Jahren zugelegt. Der HDAX komme nur auf ein Plus von 164 Prozent. In den vergangenen drei Jahren liege Symrise mit 74 Prozent vorne, der HDAX aber nur mit 19 Prozent. Nun habe der Hersteller von Duft- und Geschmackstoffen ein neues Rekordhoch erklommen.An Symrise gehe die Angst vor den Auswirkungen des Coronavirus nahezu spurlos vorbei. Symrise zeige im aktuell schwierigen Marktumfeld Relative Stärke - und markiere mit 95,06 Euro den höchsten Stand seit dem IPO 2006.Der Grund für das positive Sentiment am Dienstag: Thomas Swoboda, Analyst bei Société Générale, habe seine Kaufempfehlung bestätigt. Das Kursziel laute 100 Euro.Vor wenigen Tagen habe Kepler Cheuvreux das Kursziel für Symrise von 81 auf 91 Euro angehoben. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen dürfte seine defensiven Qualitäten auch 2020 unter Beweis stellen, so die Experten. Die starke Geschäftsentwicklung lasse aber wenig Spielraum.Letzteres sehe "Der Aktionär" anders. Symrise sei nämlich in einen starken Markt eingestiegen: Fleischersatz. Das Unternehmen liefere für die Fleischersatzprodukte "das komplette Spektrum" und biete diverse Geschmackslösungen von rauchig-fleischiger Note über Minze und Spinat bis zum Thai-Stil.Hohes Potenzial habe auch das Symrise-Geschäft mit Düften. Statista schätze, dass der weltweite Markt für Kosmetikprodukte in drei Jahren auf 120 Milliarden Dollar steigen werde. 2020 sollten es 113 Milliarden sein, vor acht Jahren seien es gerade einmal 98 Milliarden gewesen.Symrise habe mit dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch ein Kaufsignal geliefert. Das Unternehmen sei in mehreren lukrativen Märkten hervorragend positioniert. Durch das hohe Wachstumspotenzial gehe das 2020er KGV von 33 in Ordnung.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät bei der Symrise-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 04.02.2020)