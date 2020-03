Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (12.03.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise: Keine größeren Belastungen durch das Coronavirus - AktienanalyseDer Duft- und Aromenhersteller Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist 2019 stark gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dank der Übernahme des US-Konzerns ADF/IDF sei der Umsatz um acht Prozent auf 3,4 Mrd. Euro gestiegen. Organisch habe das Plus 5,7 Prozent betragen. Noch deutlicher seien die Zuwächse auf der Ergebnisseite gewesen: Das EBITDA sei um 12,2 Prozent auf 707 Mio. Euro gestiegen - die Marge habe damit 20,8 Prozent betragen -, der Nettogewinn habe sich um rund zehn Prozent auf 304 Mio. Euro verbessert. Aktionäre sollten daher eine um fünf Cent auf 0,95 Euro angehobene Dividenden erhalten.Analysten hätten daher wenig zu mäkeln gehabt, im Gegenteil: Laut Andreas von Arx von der Baader Bank würden die Geschäftszahlen die Stabilität unterstreichen, die die Holzmindener böten. "Symrise liefert wie ein Uhrwerk." Gerade in den aktuell unsicheren Zeiten an den Finanzmärkten sei das viel wert. Für das neue Jahr gebe sich der Konzern gewohnt konservativ: Ziel sei, das erwartete Marktwachstum von etwa vier Prozent - auf Basis von Rohstoffkosten auf dem aktuellen Niveau und konstanten Wechselkursen - erneut deutlich zu übertreffen. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sollten davon mehr als 20 Prozent hängen bleiben.Für Aktionäre ebenfalls wichtig: Mit Blick auf die Coronavirus-Epidemie sehe der Konzern laut einem Sprecher aktuell keine größeren Belastungen. Das mache die Aktie interessant. (Ausgabe 10/2020)Börsenplätze Symrise-Aktie:XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie84,70 EUR -5,24% (12.03.2020, 12:39)