Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2017 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (04.04.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse der DZ BANK:Der MDAX-Konzern Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) entwickelt und produziert Duft- und Geschmacksstoffe, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Zu den Abnehmern würden Parfüm-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie, aber auch Produzenten von Heimtiernahrung und Nahrungsergänzungsmitteln gehören. Mit einem weltweiten Marktanteil von etwa 11% gehöre Symrise zu den führenden Herstellern. In einer Reihe von Segmenten sei das Unternehmen sogar Marktführer. Die Gesellschaft zeichne sich zugleich durch eine hohe Innovationskraft aus und besitze Wettbewerbsvorteile wie das ausbalancierte Portfolio, das sich über verschiedene Produktkategorien, Geschäftsfelder, Regionen und Kundengruppen erstrecke.Im Geschäftsjahr 2018 habe der Konzern seinen profitablen Wachstumskurs fortsetzen können und damit externen Belastungsfaktoren, wie ungünstigen Wechselkursen sowie steigenden Rohstoffpreisen getrotzt. Der Umsatz habe um 5,3% auf 3,15 Mrd. Euro zugelegt. Das organische Plus, also ohne negative Wechselkurseffekte sowie Änderungen im Konsolidierungskreis, habe bei 8,8% gelegen. Damit habe sich Symrise erneut besser entwickelt als der Markt.Gleichzeitig habe die Gesellschaft profitabel gewirtschaftet. Zwar habe das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit 631 Mio. Euro nur minimal über dem Vorjahresniveau von 630 Mio. Euro gelegen. Das sei aber den Belastungsfaktoren sowie den Investitionen in den Ausbau der Kapazitäten geschuldet. Die EBITDA-Marge habe somit zwar leicht von 21% auf 20% abgenommen, aber den angestrebten Zielkorridor von 19% bis 22% erreicht. Unter dem Strich habe der Konzern einen Überschuss von 275 Mio. Euro (+1,9%) erzielt. Das entsprechende Ergebnis je Aktie (EPS) habe sich von 2,08 auf 2,12 Euro verbessert.Trotz der zuletzt eingetrübten weltweiten Konjunkturaussichten wolle der MDAX-Wert seinen profitablen Wachstumskurs 2019 fortsetzen. Der Vorstand habe von einem zuversichtlichen Start in das Geschäftsjahr gesprochen und auf eine gute Nachfrage in allen Konzernbereichen verwiesen. Symrise gehe daher davon aus, auch 2019 stärker zu wachsen als der Gesamtmarkt. Dieser dürfte auf Basis konstanter Wechselkurse um 3% bis 4% zulegen. Bei der EBITDA-Marge strebe das Management trotz voraussichtlich weiter steigender Rohstoffpreise einen Wert von etwa 20% an. Von der positiven Gewinnentwicklung sollten auch die Aktionäre profitieren. Die Gesellschaft habe ihr Ziel bekräftigt, weiterhin 30% bis 50% des Gewinns als Dividende auszuschütten. Für 2018 sei eine Zahlung von 0,90 Euro je Aktie vorgesehen. Ein entsprechender Vorschlag solle der Hauptversammlung am 22. Mai unterbreitet werden. Im Vorjahr habe die Dividende 0,88 Euro betragen.Um das Wachstumspotenzial zu nutzen, investiere der Vorstand kontinuierlich. Dabei setze er nicht nur auf den Ausbau des Portfolios im traditionellen Geschäft mit Aromen- und Duftstoffen, sondern fokussiere sich verstärkt auf angrenzende, margenstarke Anwendungen. Beispiele dafür seien Tiernahrung und natürliche Inhaltsstoffe. Die im Januar dieses Jahres angekündigte Übernahme der US-Firma ADF/IDF für 900 Mio. US-Dollar sei Teil dieser Strategie. Bereits im ersten Jahr rechne der Vorstand mit einem positiven Beitrag zum EPS durch den Kauf, der zum Teil mit einer Kapitalerhöhung finanziert worden sei.Die Zuversicht bezüglich der Geschäftsperspektiven spiegele sich in den längerfristigen Ergebnisprognosen wider. Bis 2025 wolle der Konzern den Umsatz auf 5,5 bis 6 Mrd. Euro in etwa verdoppeln. Dazu werde ein organisches Wachstum von jährlich durchschnittlich 5% bis 7% erwartet. Hinzu kämen ergänzende Akquisitionen. Bei der EBITDA-Marge strebe Symrise eine Spanne von 20% bis 23% an. Die Analysten der DZ BANK würden davon ausgehen, dass der Konzern die eigenen Prognosen erreichen dürfte, unter anderem weil der Vorstand für seine grundsätzlich vorsichtigen Erwartungen bekannt sei.Bei der Aktie von Symrise sähen die Analysten der DZ BANK einen langfristig intakten Aufwärtstrend. In den vergangenen rund viereinhalb Jahren sei die Entwicklung dabei geprägt von sich regelmäßig abwechselnden, vergleichsweise dynamischen Auf- und Abschwüngen. Aktuell befinde sich der Kurs aus Sicht der Analysten in einer Anstiegsphase und habe seit Jahresbeginn kräftig zugelegt. Im März sei dabei das bisherige Allzeithoch von August 2018 bei 81,68 Euro übertroffen worden. In der Spitze sei das Papier auf 82,64 Euro geklettert. Seither sehe man die Aktie in einer Konsolidierungsbewegung. Sollte es dem Kurs gelingen, die Marke von 81,68 Euro erneut zu übertreffen, steige nach Erachten der Analysten der DZ BANK die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung. Entsprechend können dann trendfolgende Long-Positionen in Erwägung gezogen werden, so die Analysten der DZ BANK zu der Symrise-Aktie. 