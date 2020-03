XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie

ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (10.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) unter die Lupe.Der Holzmindener Konzern wolle auch in Zeiten der Coronavirus-Krise das Branchenwachstum überflügeln. Dabei setze Symrise weiterhin auf globale Megatrends wie Urbanisierung und nachhaltige Ernährung sowie auf eine breite Aufstellung.Symrise wolle 2020 das erwartete Wachstum des relevanten Marktes von ca. 4% deutlich übertreffen, wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt habe. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sollten davon - stabile Rohstoffkosten und Wechselkurse vorausgesetzt - mehr als 20% hängen bleiben.Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram sehe dabei durchaus Folgen der Coronavirus-Krise für die Geschäfte in China, wo 6% des Konzernumsatzes erzielt würden. Probleme mache vor allem die Logistik. Auch der Produktionsstart eines neuen Werkes nördlich von Schanghai verzögere sich voraussichtlich noch bis in den Mai, was jedoch mit der Zertifizierung der Anlagen durch die Behörden zusammenhänge. Bertram habe allerdings betont, dass alles was hier bisher geschehen sei, mit Blick auf die Jahresprognosen handhabbar sei. Die Einbußen im ersten Quartal sollten in den kommenden Monaten aufgeholt werden können.Symrise sei in stetig wachsenden Märkten hervorragend positioniert. Kursfantasie ergebe sich u.a. durch die steil steigende Nachfrage nach veganem Fleischersatz. Hier biete Symrise gleich mehrere Geschmacksrichtungen an. Die Aussichten würden das relativ hohe 2021er-KGV von 30 rechtfertigen. Dabeibleiben, rät Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Symrise-Aktie: