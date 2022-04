Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

110,20 EUR +4,75% (27.04.2022, 09:54)



XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie

110,20 EUR +3,86% (27.04.2022, 09:41)



ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



NASDAQ OTC-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 3,8 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2021 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



www.symrise.com (27.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Duft- und Geschmackstoffespezialisten Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) unter die Lupe.Nach dem deutlichen Rücksetzer am Dienstag habe der DAX-Konzern am Mittwoch Zahlen vermeldet. Mit einem deutlichen Umsatzsprung habe Symrise die Erwartungen dabei übertreffen können, der Ausblick sei bestätigt worden. Die Aktie reagiere im frühen Handel kaum, behaupte sich aber damit über der wichtigen 100-Euro-Marke.Symrise habe in den ersten drei Monaten des Jahres vom Auslaufen vieler Corona-Restriktionen profitiert. Die Konsumenten seien aktiver geworden, so Konzernchef Heinz Jürgen Bertram. "Das gilt für Reisen sowie für Bereiche wie Gastronomie und Freizeit. Damit stieg die Nachfrage zum Beispiel nach Anwendungen für Sonnenschutz und Feinparfümerie, aber auch nach Getränken und kulinarischen Anwendungen." Der Konzern habe die Erlöse in Q1 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 14,9 Prozent auf 1,09 Mrd. Euro gesteigert - erwartet worden seien lediglich 1,06 Mrd. Euro.Dabei seien dem Konzern auch Übernahmen und Währungseffekte zugutegekommen. Aus eigener Kraft - also solche Effekte ausgeklammert - habe das Wachstum 8,3 Prozent betragen. Für 2022 peile Symrise auf dieser Basis weiterhin ein Plus von 5 bis 7 Prozent an. Die EBITDA-Marge solle um die 21 Prozent erreichen. Der Unternehmenschef erwarte im weiteren Jahresverlauf wegen des Krieges in der Ukraine und der Corona-Pandemie zwar eine höhere Volatilität, sehe aber dennoch eine verlässliche Nachfrage. Zur Gewinnentwicklung werde sich das Unternehmen dann bei der Vorlage der Halbjahreszahlen äußern.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Symrise-Aktie: