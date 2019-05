Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

84,22 EUR -0,85% (09.05.2019, 12:49)



ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2017 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (09.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise: Beeindruckende Klettertour - AktienanalyseDer Aromen- und Dufthersteller Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist im ersten Quartal überraschend stark gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 9,3 Prozent auf 848,8 Mio. Euro gestiegen. Das Wachstum aus eigener Kraft habe bei 8,2 Prozent gelegen, den Rest hätten positive Währungseffekte beigesteuert. "Der gezielte Ausbau unserer Kapazitäten zahlt sich weiter aus", so Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram. Zudem sei die Nachfrage der Kunden weiterhin gut. Die Symrise-Aktie sei daraufhin auf ein Rekordhoch geklettert, ehe leichte Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten.Tatsächlich habe Symrise in den ersten drei Monaten in allen Regionen und Unternehmensbereichen punkten können. Das größte Plus (10,7 Prozent) habe Symrise im Geschäft mit Duftstoffen und Körperpflege (Scent & Care) erzielt. Aber auch die übrigen Sparten seien im hohen einstelligen Prozentbereich gewachsen. Der Konzern sehe sich daher auf einem guten Weg, 2019 das Ziel eines Umsatzanstiegs über dem prognostizierten Marktwachstum von drei bis vier Prozent zu erreichen. Von den Einnahmen sollten dann rund ein Fünftel als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hängen bleiben, habe das Unternehmen bereits im März angekündigt.Analysten sind indes zwiegespalten, was das weitere Kurspotenzial der Symrise-Aktie betrifft: Während die einen aufgrund der 30-ProzentRallye in den vergangenen vier Monaten und der bereits anspruchsvollen Markterwartungen bei den Margen vorsichtig bleiben und vom Kauf abraten, sehen andere aufgrund des robusten organischen Wachstums, der starken Nachfrage und der Preiserhöhungen durchaus noch Luft nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 18/2019)Börsenplätze Symrise-Aktie:XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie84,12 EUR -0,83% (09.05.2019, 12:36)