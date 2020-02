Börsenplätze Swisscom-Aktie:



L&S-Aktienkurs Swisscom-Aktie:

500,80 EUR +0,81% (05.02.2020)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swisscom-Aktie:

543,00 CHF +1,76% (05.02.2020, 11:59)



ISIN Swisscom-Aktie:

CH0008742519



WKN Swisscom-Aktie:

916234



Ticker-Symbol Swisscom-Aktie:

SWJ



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swisscom-Aktie:

SCMN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swisscom-Aktie:

SWZCF



Kurzprofil Swisscom:



Swisscom (ISIN: CH0008742519, WKN: 916234, Ticker-Symbol: SWJ, SIX Swiss Ex: SCMN, Nasdaq OTC-Symbol: SWZCF) ist das führende Telekommunikations- und eines der führenden IT-Unternehmen der Schweiz mit Sitz in Ittigen nahe der Hauptstadt Bern. Außerhalb der Schweiz ist Swisscom vor allem in Italien präsent. Das Tochterunternehmen Fastweb ist dort einer der größten Breitbandanbieter. Über 21.600 Mitarbeitende erzielten im ersten Quartal 2016 einen Umsatz von CHF 2,89 Mrd. Swisscom gehört zu den nachhaltigsten Unternehmen der Schweiz und Europas. (06.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swisscom-Aktienanalyse von Analyst Mark Dietheim von Vontobel Research:Mark Dietheim, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Swisscom (ISIN: CH0008742519, WKN: 916234, Ticker-Symbol: SWJ, SIX Swiss Ex: SCMN, Nasdaq OTC-Symbol: SWZCF).Der Q4-Umsatz habe durch die unerwartet gute Performance von Fastweb 2% über der VontE-Erwartung (+4% ggü. VontE stabil) gelegen. Auch die leicht verbesserte Umsatzentwicklung bei Swisscom Schweiz habe dazu beigetragen (-1.4% J/J ggü. Erwartung von -3%). Die zugrunde liegende Performance sei trotz der anhaltenden Preiserosion solide gewesen, vor allem im Enterprise- aber auch im Retail-Segment.In Q4 habe das ausgewiesene EBITDA von CHF 983 Mio. (IFRS 16) unter der Analysten- und den Markterwartungen gelegen. Swisscom habe jedoch eine Rückstellung von CHF 56 Mio. für Stellenstreichungen gebucht. Ohne diesen Posten habe das EBITDA dank Fastweb über den Erwartungen gelegen. Ein einmaliger Steuereffekt habe sich positiv auf den Reingewinn ausgewirkt.Leistungskennzahlen weiterhin solide: +15.000 Nettoneukunden bei TV, +6.000 im Breitbandbereich, +18.000 bei Mobile Post und -49.000 bei Fixed Voice. Weiterer Anstieg der Kombi-Abos um 9.000 Nettoneukunden.Ausblick für 2020 weitgehend wie erwartet: Umsatzprognose für GJ20 CHF 11,1 Mrd. (Konsens CHF 11,25 Mrd.), EBITDA ca. CHF 4,3 Mrd. (Konsens CHF 4,35 Mrd.) und Investitionen von CHF 2,3 Mrd. (wie erwartet). Dividende von CHF 22/Aktie, wenn die Ziele erreicht würden (Konsens CHF 22).Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein "hold"-Votum für die Swisscom-Aktie. Das Kursziel laute CHF 490. (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link