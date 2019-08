SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swisscom-Aktie:

487,60 CHF -0,12% (20.08.2019, 10:19)



ISIN Swisscom-Aktie:

CH0008742519



WKN Swisscom-Aktie:

916234



Ticker-Symbol Swisscom-Aktie:

SWJ



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swisscom-Aktie:

SCMN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swisscom-Aktie:

SWZCF



Kurzprofil Swisscom:



Swisscom (ISIN: CH0008742519, WKN: 916234, Ticker-Symbol: SWJ, SIX Swiss Ex: SCMN, Nasdaq OTC-Symbol: SWZCF) ist das führende Telekommunikations- und eines der führenden IT-Unternehmen der Schweiz mit Sitz in Ittigen nahe der Hauptstadt Bern. Außerhalb der Schweiz ist Swisscom vor allem in Italien präsent. Das Tochterunternehmen Fastweb ist dort einer der größten Breitbandanbieter. Über 21.600 Mitarbeitende erzielten im ersten Quartal 2016 einen Umsatz von CHF 2,89 Mrd. Swisscom gehört zu den nachhaltigsten Unternehmen der Schweiz und Europas. (20.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swisscom-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie von Swisscom (ISIN: CH0008742519, WKN: 916234, Ticker-Symbol: SWJ, SIX Swiss Ex: SCMN, Nasdaq OTC-Symbol: SWZCF).Aufgrund der 2Q19-Zahlen reduziere Foeth seine Umsatzprognose für das GJ19/20 minimal um je -0,6%, um die im 1H19 beobachteten Trends besser abbilden zu können. Gleichzeitig erhöhe der Analyst seine EBITDA-Prognose für diesen Zeitraum leicht um 1,0% bzw. 0,8%, als Antwort auf die solide Margenentwicklung und die anhaltende Kostenreduktion. Auch die zu erwartenden IFRS-16-Effekte berücksichtige der Analyst genauer, was seine Bewertung jedoch nicht tangiere.Swisscom habe in einem herausfordernden Marktumfeld mit hohem Konkurrenzdruck erneut eine solide Performance gezeigt.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt seine Anlagebeurteilung und hält vorerst an seinem "hold"-Rating und seinem Kursziel von CHF 487 fest. (Analyse vom 20.08.2019)Börsenplätze Swisscom-Aktie:L&S-Aktienkurs Swisscom-Aktie:448,30 EUR +0,81% (20.08.2019, 10:34)