Kurzprofil Swisscom:



Swisscom (ISIN: CH0008742519, WKN: 916234, Ticker-Symbol: SWJ, SIX Swiss Ex: SCMN, Nasdaq OTC-Symbol: SWZCF) ist das führende Telekommunikations- und eines der führenden IT-Unternehmen der Schweiz mit Sitz in Ittigen nahe der Hauptstadt Bern. Außerhalb der Schweiz ist Swisscom vor allem in Italien präsent. Das Tochterunternehmen Fastweb ist dort einer der größten Breitbandanbieter. Über 21.600 Mitarbeitende erzielten im ersten Quartal 2016 einen Umsatz von CHF 2,89 Mrd. Swisscom gehört zu den nachhaltigsten Unternehmen der Schweiz und Europa. (29.08.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Swisscom-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Swisscom (ISIN: CH0008742519, WKN: 916234, Ticker-Symbol: SWJ, SIX Swiss Ex: SCMN, Nasdaq OTC-Symbol: SWZCF) von 505 auf 480 CHF.Swisscom habe leicht bessere Zahlen für das zweite Quartal 2018 berichtet als erwartet. DieErlöse hätten unter dem Strich verglichen zum Vorjahr um 2,1% zugelegt. Beim EBITDA hätten u.a. neue Rechnungslegungsanwendungen (IFRS 15), eine schwächere Erlös- und EBITDA-Entwicklung in der Schweiz (Umsatz -2,1% yoy, EBITDA -3,2% yoy) aufgrund eines intensiven (Preis-) Wettbewerbs sowie anhaltendender Erlösdrucks durch nachlassende herkömmliche Sprachtelefonie zu einem insgesamt rückläufigen EBITDA (Q2: -8,6%, kumuliert 1. Halbjahr -5,2% yoy) geführt. Damit habe das Unternehmen insgesamt den niedrigen Ergebniskonsens des Marktes für Q2 (-10%) übertroffen. Operativ hätten sich vor allem in der Schweiz die Anschlusszahlen im TV (+3,7%) sowie in Italien die Anschlüsse im Festnetz Breitband (+3,7%) und Mobilfunk (+45% yoy) positiv entwickelt.Trotz wachsender Konkurrenz durch andere Serviceprovider und Kabelanbieter sei Swisscom mit mehr als 1,5 Mio. TV-Kunden der führende Anbieter in der Schweiz. Zudem sei der Nachfragetrend nach Bündelprodukten intakt, während sich der Mobilfunk in der Schweiz in Q2 lediglich stabil entwickelt habe.Der Free Cash Flow habe sich ergebnisbedingt sowie aufgrund Veränderungen des Working Capitals verringert. Die Nettofinanzschulden hätten sich v. a. aufgrund der Dividendenzahlungen im Berichtzeitraum erhöht. Nach LBBW-Berechnungen habe sich das Net Debt/EBITDA auf 1,95, nach 1,73 (letzter Bilanzstichtag) erhöht.Auf Basis seines DCF-Modells ermittelt Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, ein neues Kursziel von 480 CHF (alt: 505 CHF), so dass er die Swisscom-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse weiter mit "halten" einstuft. Die größten Risiken für seinen Investment Case sehe er in einer überraschend deutlichen Verschärfung des Wettbewerbs in der Schweiz und Italien. (Analyse vom 28.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swisscom-Aktie: