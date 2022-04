Börsenplätze Swiss Re-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:

84,78 EUR -0,87% (07.04.2022, 16:36)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:

86,76 CHF -0,85% (07.04.2022, 16:21)



ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (07.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) unter die Lupe.Profitables Wachstum und striktes Kostenmanagement - diese Punkte hätten beim Investorentag der Swiss Re im Mittelpunkt gestanden. Swiss Re sehe in allen Geschäftsbereichen Möglichkeiten, um das Kapital für Wachstum einzusetzen. Ebenfalls positiv: Die Aktie biete eine satte Dividendenrendite. Sei die Swiss Re-Aktie ein Kauf?Das angestrebte langfristige Gewinnwachstum sei auch die treibende Kraft für die Dividendenpolitik, heiße es. Gelinge das, dann dürfen sich Aktionäre auf eine Erhöhung der bereits überdurchschnittlichen Dividende freuen.Für Jahr 2021 stünden erneut 5,90 Franken im Raum - das sei der Betrag, der bereits im vergangenen Jahr ausgeschüttet worden sei. Wenn die Generalversammlung den Vorschlag des Verwaltungsrats goutiere, dann könnten sich Anleger über eine Dividendenrendite in Höhe von 6,8 Prozent freuen. Auszahlungstag sei der 19. April.Bei den Finanzzielen stehe die Eigenkapitalrendite im Fokus. Diese solle im laufenden Jahr auf zehn Prozent steigen, nachdem sie im von Corona-Kosten belasteten Vorjahr bei 5,7 Prozent gelegen habe. Zur Einordnung: Die Munich Re etwa habe 2021 eine Eigenkapitalrendite in Höhe von etwa 12,6 Prozent verzeichnet.Bis 2024 wolle die Swiss Re einen Wert von 14 Prozent erreichen. Weiter halte man an dem bereits früher gesetzten Wachstumsziel zum ökonomischen Eigenkapital fest, das je Aktie Jahr für Jahr um zehn Prozent wachsen solle.Begleitet werde dies von einer eher zurückhaltenden Analystenstimme. Die US-Bank JPMorgan habe das Rating für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Auf den ersten Blick seien die grundlegenden Ziele für 2022 und 2024 bestätigt worden, habe Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung geschrieben.Die Swiss Re-Aktie verliere am Donnerstag rund ein halbes Prozent auf 87,12 Schweizer Franken.Auch DER AKTIONÄR sehe die Swiss Re-Aktie mit Blick auf die Bewertung als "Halte-Position". Das Papier liege mit einem 2022er-KGV von 11 über der Peer-Group, die mit 9 derzeit bezahlt werde. Auch das Chartbild lädt nicht gerade zum Einstieg ein, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link