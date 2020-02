SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:

Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (04.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Analyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) weiterhin zu kaufen.Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts seien 20.613 Coronavirus-Infektionsfälle bestätigt worden, 99,1% davon in Festlandchina. Es seien 427 Todes- und 666 Genesungsfälle gemeldet worden. Natürlich würden sich die Zahlen stündlich ändern.Fössmeier werde heute einen neuen Bericht veröffentlichen. In seinen Augen seien die Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs auf die vier inländischen börsennotierten Versicherer Baloise, Helvetia, Swiss Life und Vaudoise minimal, wenn nicht gar inexistent. Die genannten Unternehmen könnten nur über ihr Engagement an den Kapitalmärkten tangiert werden, doch auch hier seien die Effekte minimal, seien ihre Investitionen doch primär auf die Schweiz und einige europäische Länder konzentriert. Insgesamt seien die Titel somit als defensiv einzustufen. Zurich sei aufgrund seiner globalen Präsenz zwar etwas stärker exponiert, das Engagement in Hong Kong und China liege hier allerdings deutlich unter 2%.Swiss Re stärker exponiert: Swiss Re sei gleich in mehrerlei Hinsicht stärker exponiert als seine inländischen Peers: zum einen über das direkte Engagement in China, wo rund 5% der Prämien generiert würden; zum anderen über die Beteiligung an New China Life. Darüber hinaus sei ein Übergreifen auf gewerbliche Versicherungen, v.a. zum Schutz vor Geschäftsunterbrechungen, wahrscheinlich. Quantitative Angaben könnten zum jetzigen Zeitpunkt aber keine gemacht werden.Die größten Auswirkungen würden die Schweizer Versicherer nicht in Bezug auf ihr Geschäft, sondern über die Kapitalmärkte zu spüren bekommen. Fössmeier erachte die heimischen Versicherer als größtenteils immun gegen den Virus (Wortspiel beabsichtigt). Die Exposition von Zurich erscheine relativ gering. Bei Swiss Re könnte die Exposition indes den Gewinn belasten, doch sei es für eine Quantifizierung dieser Belastung noch viel zu früh.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link