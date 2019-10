ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (29.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Analyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) weiterhin zu kaufen.Misslungener Börsengang von ReAssure: Der Hauptgrund für das Misslingen sei das plötzliche Austrocknen des britischen Sekundärmarkts gewesen. ReAssure sei auf Großbritannien ausgerichtet. Somit würden die Investitionen in Großbritannien erfolgen und bestünden hauptsächlich aus Anleihen/Krediten (was nach den Schweizer Solvenzregeln ungünstig sei).Apollo / Athenee: In den USA gebe es eine ähnliche Firma: Athene Holding. Apollo Global Management Inc (BBG: APO) habe bekannt gegeben, dass es einen Anteil von 18% an Athene (mit rund USD 1,55 Mrd. bewertet) übernehmen werde, sodass sich der Anteil am Unternehmen auf ca. 35% belaufe. Der Preis sei ein Aufschlag von 10% ggü. dem Schlusskurs. Aber Athenee werde zum rund 7-Fachen der erwarteten Gewinne und einem Abschlag ggü. Buchwert von 30% gehandelt. Weshalb die niedrigen Kennzahlen? Weil auch US-Investoren Angst vor dem Kreditrisiko hätten. Athenee liege deutlich hinter dem S&P 500 zurück: 5,5% ggü. 21% seit Jahresbeginn.Quervergleich zu Swiss Re: Es sehe so aus, dass ein Börsengang von ReAssure im Jahr 2020 unwahrscheinlich sei (auch weil im Jahr 2020 der Brexit wohl Tatsache werde). Wenn Swiss Re immer noch eine Dekonsolidierung erreichen wolle, scheine ein privater Aktienanleger und/oder ein weiterer Investor von MS&AD (besitze 25%) wahrscheinlicher zu sein.Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Swiss Re-Aktie. Das Kursziel laute CHF 121. (Analyse vom 29.10.2019)Börsenplätze Swiss Re-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:93,82 EUR -0,04% (29.10.2019, 17:09)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:103,95 CHF -0,29% (29.10.2019, 16:55)