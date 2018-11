ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (05.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Werner Schirmer, Investmentanalyst von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).Die Neunmonats-Eckdaten von Swiss Re hätten die Marktprognosen nahezu durchweg übertroffen. Lediglich die Bruttoprämien hätten leicht enttäuscht - trotz eines Anstiegs um 7% auf 28,4 Mrd. USD. Der Zuwachs habe vor allem aus den Sparten Life Capital (+80% auf 1,8 Mrd. USD) und Lebensrückversicherung (+12% auf 10,8 Mrd. USD) gestammt. Das Nettoergebnis habe 1,1 Mrd. USD erreicht - nach 468 Mio. USD Verlust (v.a. durch Hurrikan-Schäden) im Vorjahreszeitraum - und habe somit die Konsensschätzungen (802 Mio. USD) übertreffen können. Während die Schaden- & Unfallrückversicherung ein Nettoergebnis in Höhe von 634 Mio. USD (Vorjahr: minus 652 Mio. USD) erzielt habe, habe das Segment Corporate Solutions 5 Mio. USD Verlust (Vorjahr: minus 762 Mio. USD) gemacht.Die Combined Ratio (=Verhältnis von Schaden- & Verwaltungsaufwand zu Prämien) der beiden Sparten seien überraschend stark von 114,1% auf 99,5% (Konsens: 100,6%) bzw. von 142,6% auf 105,4% (Konsens: 108,8%) gesunken. Nach einem relativ ruhigen ersten Halbjahr sei das dritte Quartal - wie bereits angekündigt - durch Katastrophenschäden in Höhe von 1,6 Mrd. USD belastet worden, darunter Hurrikan Florence (120 Mio. USD) und Taifun Jebi (500 Mio. USD). Die Solvabilitätsquote (SST) sei im ersten Halbjahr von 269% auf sehr hohe 285% geklettert. Der Ausblick des Managements für die Combined Ratio in der Schaden- & Unfallsparte sei erfreulicherweise bei 99% geblieben, was auf moderate Schäden durch Hurrikan Michael hindeute.Der Analyst sehe die Swiss Re-Aktie mit Blick auf Gewinn- und Substanzwert-Multiplikatoren im Vergleich zu anderen großen europäischen (Rück-)Versicherern als nahezu fair bewertet an.Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt seine "halten"-Empfehlung und das Kursziel 93,00 CHF für die Swiss Re-Aktie. (Analyse vom 05.11.2018)Börsenplätze Swiss Re-Aktie:Xetra-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:78,12 EUR +0,80% (05.11.2018, 12:38)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:89,38 CHF +0,22% (05.11.2018, 15:55)