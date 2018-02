ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (23.02.2018/ac/a/a)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Analyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).Die Geschäftsjahresergebnisse von Swiss Re seien zwar schwach, aber besser als erwartet ausgefallen. Die Bruttoprämien seien um 2% auf 35,8 Mrd. USD zurückgegangen, was v.a. auf die Schaden- & Unfallrückversicherungssparte zurückzuführen gewesen sei. Das Nettoergebnis des Konzerns sei um 91% auf 331 Mio. USD eingebrochen, habe aber um mehr als das Doppelte über den Konsensprognosen gelegen. Verantwortlich hierfür seien in erster Linie hohe realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen (+14% auf 1,7 Mrd. USD) gewesen, die v.a. in der Sparte Lebensrückversicherung angefallen seien. Während der Nettogewinn in dieser Sparte um 35% auf 1,1 Mrd. USD zugelegt habe, sei er in den anderen drei Sparten eingebrochen: In Life Capital um 75% auf 161 Mio. USD, in Corporate Solutions von plus 135 Mio. USD auf minus 741 Mio. USD und in der Schaden- & Unfallrückversicherung von plus 2,1Mrd. USD auf minus 413 Mio. USD. Die beiden letztgenannten Sparten hätten v.a. unter den insgesamt 4,7 Mrd. USD schweren Schäden durch Naturkatastrophen gelitten, die u.a. durch die Hurrikans Harvey, Irma und Maria sowie die Erdbeben in Mexiko verursacht worden seien.Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr solle um 3% auf 5,00 CHF steigen. Wie erwartet solle das 1,0 Mrd. USD schwere Aktienrückkaufprogramm (nun bereits zum dritten Mal in Folge) fortgesetzt würden.Schirmer sehe die Swiss Re-Aktie mit Blick auf Gewinn- und Substanzwert-Multiplikatoren im Vergleich zu anderen großen europäischen (Rück-)Versicherern als fair bewertet an. Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt daher in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung und das Kursziel für die Swiss Re-Aktie. (Analyse vom 23.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:84,58 EUR +1,54% (23.02.2018, 17:35)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:CHF 97,44 +2,46% (23.02.2018, 17:30)