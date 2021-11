Gleichzeitig habe die Salatbar-Kette ihre Online-Umsätze nach oben geschraubt. Im laufenden Geschäftsjahr seien 68 Prozent der Bestellungen online eingegangen, wovon mehr als zwei Drittel über die unternehmenseigene Website und App generiert worden seien.



Das enorme Wachstum von Sweetgreen schlage sich auch in den IPO-Plänen nieder. Die 12,5 Millionen Aktien sollten zwischen 23 und 25 Dollar das Stück platziert werden. Am oberen Ende der Preisspanne wäre das Unternehmen mit 2,7 Milliarden Dollar bewertet und der Börsengang knapp 313 Millionen Dollar schwer.



Zwar würden Analysten damit rechnen, dass sich das Umsatzwachstum bei Natur- und Bio-Produkten in den USA im laufenden Jahr etwas verlangsamen werde, die 300-Milliarden-Dollar-Marke dürfte 2023 dennoch fallen.



Angesichts des riesigen Marktes und des beeindruckenden Wachstums von Sweetgreen, sei zu erwarten, dass die Aktie zum Börsenstart am 18. November und in den Tagen danach zulegen werde. Spekulative Anleger können daher versuchen, sich ein paar Stücke von Sweetgreen ins Depot zu legen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2021)



Kurzprofil Sweetgreen:



Sweetgreen ist eine amerikanische Fast-Casual-Restaurantkette, die Salate serviert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Culver City, Kalifornien. (12.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sweetgreen-Analyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt das Unternehmen Sweetgreen in einer aktuellen Analyse unter die Lupe.Die Zeiten, in denen Fast Food gleichbedeutend gewesen sei mit "ungesund", seien vorbei. Vom Trend der gesunden Ernährung profitiere auch das US-Unternehmen Sweetgreen. Die Restaurant-Kette zähle zu den am schnellsten wachsenden in den USA und strebe beim NYSE-IPO kommende Woche eine Milliardenbewertung an.Nach den Umsatzeinbußen im vergangenen Jahr, als aufgrund der Corona-Pandemie ein Großteil der Restaurants habe geschlossen bleiben müssen, sei Sweetgreen zurück auf Wachstumskurs. In den ersten drei Quartalen habe das Unternehmen 243 Millionen Dollar umgesetzt und damit 18 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019.Die fehlende Profitabilität hänge mit dem enormen Wachstum zusammen: Von 2019 bis zum Ende des dritten Quartals 2021 sei die Zahl der Restaurants von 104 auf 140 gestiegen.