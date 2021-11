"Der Aktionär" nimmt das Unternehmen auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Sweetgreen-Aktie. (Analyse vom 19.11.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Sweetgreen-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Sweetgreen-Aktie:

45,185 USD +0,48% (19.11.2021, 17:32)



ISIN Sweetgreen-Aktie:

US87043Q1085



WKN Sweetgreen-Aktie:

A3C7N2



NYSE-Symbol Sweetgreen-Aktie:

SG



Kurzprofil Sweetgreen Inc.:



Sweetgreen (ISIN: US87043Q1085, WKN: A3C7N2, NYSE-Symbol: SG) mit Sitz in Los Angeles/USA, wurde 2007 gegründet und ist eine US-amerikanische Salatbar-Kette, die sich als gesündere Alternative zu Fastfood-Optionen auf dem Markt positioniert. Mehr unter https://www.sweetgreen.com. (19.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sweetgreen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sweetgreen Inc. (ISIN: US87043Q1085, WKN: A3C7N2, NYSE-Symbol: SG) unter die Lupe.Beim Börsendebüt am Donnerstag habe Sweetgreen einen Traumeinstand erwischt. Die Aktie der US-Salatbar-Kette sei regelrecht in die Höhe geschossen und das, obwohl sie bereits oberhalb der angestrebten Preisspanne platziert worden sei. Damit habe das Unternehmen auch direkt einen anderen Fast-Food-High-Flyer hinter sich gelassen.Mit einem Emissionsvolumen von 364 Millionen Dollar habe Sweetgreen die ursprünglich angepeilten 313 Millionen deutlich übertroffen. Zum einen habe das Unternehmen 13 Millionen statt den geplanten 12,5 Millionen Aktien platziert, zum anderen habe der Ausgabepreis mit 28 Dollar über der Preisspanne von 23 bis 25 Dollar das Stück gelegen.Das Tageshoch habe die Aktie bei 56,20 Dollar in die Kurstafel geritzt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,3 Milliarden Dollar sei die Salatbar-Kette aus dem Stand wertvoller als Shake Shack , die auf 3,2 Milliarden Dollar kämen.Burger und Sandwiches würden nach wie vor gut ein Viertel des in diesem Jahr auf 297 Milliarden Dollar taxierten Fast-Food-Marktes ausmachen. Allerdings hätten Analysten das gestiegene Gesundheitsbewusstsein und den damit verbundenen Wunsch nach gesundem Essen als einen der stärksten Trends im Fast-Food-Sektor identifiziert. Eine Entwicklung, von der Sweetgreen auf Sicht weiter profitieren dürfte.Vorbörslich deute sich am Freitag an, dass die Anleger nach der gestrigen Rally, mit am Ende des Tages 78 Prozent Plus, erst einmal durchatmen würden. Die Aktie stehe rund vier Prozent im Minus. Dennoch bleibe Sweetgreen ein spannender Börsenneuling, der ein zukunftsträchtiges Marktsegment bediene.