Tradegate-Aktienkurs Swedbank-Aktie:

14,43 EUR -4,44% (27.04.2021, 11:25)



Stockholm-Aktienkurs Swedbank-Aktie:

145,72 SEK -4,92% (27.04.2021, 11:44)



ISIN Swedbank-Aktie:

SE0000242455



WKN Swedbank-Aktie:

895705



Ticker-Symbol Swedbank-Aktie Deutschland:

FRYA



Stockholm Ticker-Symbol Swedbank-Aktie:

SWED-A



Kurzprofil Swedbank AB:



Swedbank AB (ISIN: SE0000242455, WKN: 895705, Ticker-Symbol: FRYA, Stockholm Ticker-Symbol: SWED-A) ist eine Unternehmensgruppe, die im Bereich Finanzdienstleistungen tätig ist. Die Geschäftsfelder der Swedbank sind in Bankwesen Schweden, Großunternehmen und Institutionen, Baltic Banking und Vermögensverwaltung gegliedert und werden durch den Bereich Konzernfunktionen strategisch und administrativ unterstützt. Der Konzern bietet Privatpersonen, Unternehmen, Organisationen und öffentliche Einrichtungen eine umfangreiche Palette an Bankdienstleistungen an. Diese beinhalten neben den traditionellen Bankgeschäften auch Kapitalbildung, Darlehen und Finanzierungen.



Zusätzlich offeriert der Konzern e-trading für alle Kapitalmarktprodukte wie auch Investmentfonds, Vermögensberatung und Vermögensverwaltung, Versicherungen und individuelle Vorsorgepläne. In Schweden werden mehr als 270 Bankfilialen unterhalten. Darüber hinaus ist die Swedbank AB in den baltischen Ländern Estland, Lettland und Litauen mit über 170 Filialen vertreten. International ist die Swedbank über Ihre Tochtergesellschaft in Luxemburg sowie über Niederlassungen und Geschäftsstellen in Norwegen, Finnland, Dänemark, China, Südafrika und den USA tätig. Die Swedbank betreut über sieben Millionen Privatkunden und rund 600.000 Geschäftskunden. Die Geschäftsaktivitäten in Russland und in der Ukraine wurden Mitte 2013 eingestellt. (27.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Swedbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Swedbank (ISIN: SE0000242455, WKN: 895705, Ticker-Symbol: FRYA, Stockholm Ticker-Symbol: SWED-A) unter die Lupe.Die Swedbank habe heute Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt und notiere seitdem im Minus. Zwar habe der schwedische Finanzkonzern den Analystenkonsens übertroffen und habe zusätzliche Ausschüttungen in Aussicht gestellt. Anleger hätten sich jedoch offenbar mehr erhofft.Die Nachfrage nach Hypotheken sei in Schweden, v.a. in den Großstädten, so hoch gewesen, dass die Swedbank mehr Mitarbeiter einstelle, um die Verkäufe zu bewältigen, habe CEO Jens Henriksson in einer Telefonkonferenz vor Reportern gesagt. Die Ausgaben für das Quartal seien geringer als von Analysten erwartet und die Swedbank habe gesagt, dass sich ihre Ausgaben für das Jahr planmäßig entwickeln würden. Das Management stelle zudem zusätzliche Dividenden für 2019 und 2020 in Aussicht, wenn die Marktbedingungen und die schwedische Finanzaufsichtsbehörde dies erlauben würden.Trotz der Probleme im ersten Quartal sei die Swedbank-Aktie mit einem 2021-er-KGV von 9 im Peergroup-Vergleich (15) stark unterbewertet. Was die Kursentwicklung angehe sei das Papier mit rund 2% Plus seit Jahreswechsel aber hinter dem EURO STOXX Banks (18%) deutlich zurückgeblieben. Die Bewertungslücke dürfte sich jedoch bald schließen. Mit einer harten Kernkapitalquote von 18% sei die Swedbank der Fels in der Brandung und dürfte von der anziehenden Konjunktur profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Swedbank-Aktie: