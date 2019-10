SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

Zürich (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF).Calvin Klein und Swatch Group hätten 1997 einen Lizenzvertrag unterzeichnet und cKwatch, eine in der Schweiz produzierte Modemarke geschaffen. 2004 sei die Schmuckkollektion der Marke auf den Markt gekommen. Der Preis für cK-Uhren betrage CHF 150-300, der für Schmuck CHF 70-170. Die Marke umfasse über 200 verschiedene Modelle und sei in über 60 Ländern erhältlich. Swatch Group werde den Lizenzvertrag, der bald auslaufe (schätzungsweise 2020), nicht verlängern. Die Entscheidung sei mit der Ungewissheit hinsichtlich der Geschäftsleitung von Calvin Klein begründet worden, sei nach Ansicht des Analysten aber auch auf den Umsatzrückgang in diesem Segment zurückzuführen.Für das GJ18 schätze Weber den Umsatz auf CHF 160 Mio. (2% des Konzernumsatzes), der Gewinnbeitrag dürfte jedoch bei Null liegen: Diese Preiskategorie habe unter starkem Wettbewerbsdruck gelitten, vor allem durch Smartwatches, aber auch durch andere Uhrenmarken wie Michael Kors, HUGO BOSS usw., bei denen der Umsatz ebenfalls gesunken sei.Nächster Kursimpuls: 19.11.2019 Schweizer Uhrenexporte im OktoberUhren von Calvin Klein seien die führende Marke bei in der Schweiz produzierten Modeuhren gewesen und hätten daher im Wettbewerb mit anderen Herstellern von Modeuhren (Fossil, Movado) gestanden, die in China produzieren würden und deren Umsatz ebenfalls sinke. Die Marke cK sei am unteren Ende der Schweizer Uhrenindustrie positioniert, und dieses Segment habe in den letzten Jahren einen Rückgang verzeichnet (9M19: Stückzahlen -20%, Wert -12%). Dies werde sich nicht auf die EPS-Schätzungen des Analysten auswirken, da der Gewinnbeitrag gering gewesen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Swatch Group-Aktie:L&S-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:237,40 EUR -0,92% (22.10.2019, 11:17)