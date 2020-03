SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

225,40 CHF +1,58% (02.03.2020, 10:28)



ISIN Swatch Group-Aktie:

CH0012255151



WKN Swatch Group-Aktie: 865126

865126



Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie: UHR

UHR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie: SWGAF

SWGAF



Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 37.000 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2018 betrug der Nettoumsatz 8,475 Milliarden Schweizer Franken (2017: 7,960), der Nettogewinn 867 Millionen Schweizer Franken (2017: 755). (02.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Studie zur Schweizer Uhrenindustrie sein Anlagevotum für die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF).Die Swatch Group habe ihre eigene Uhrenmesse in Zürich (ursprünglich für März geplant) bereits abgesagt. Ebenfalls abgesagt worden seien letzte Woche die Watches & Wonders Geneva (vor allem Richemont, 25. bis 29.4.) und die Baselworld (30.4. bis 5.5.), als am Freitag die Schweizer Behörden die Durchführung von Großveranstaltungen verboten hätten. Die Baselworld habe bereits ihr neues Datum für 2021 bekannt gegeben: 28.1. bis 2.2.Im Februar habe der Schwerpunkt des Coronavirus in China gelegen, während sich das Virus auf andere Regionen nur geringfügig ausgewirkt habe. Für die Schweizer Uhrenindustrie sei Festlandchina das drittstärkste Land in puncto Exporte (Exportanteil von 9%), während Hongkong die Nummer eins sei (12%). Insgesamt mache Asien (inkl. Japan) 44% der Exporte aus. In China/Hongkong werde der Einzelhandelsumsatz im Februar einen Rückgang um über 80% verzeichnen.Bei Swatch Group würden 34% des Umsatzes auf den Großraum China (22% China, 11% HK) entfallen, während es bei Richemont 22% seien (11% China, 11% HK). Als nächsten Kursimpuls sehe man Schweizer Uhrenexporte im Februar (19.03.).Der neue frühe Termin für die Baselworld 2021 werde von der Industrie begrüßt werden, aber für 2020 müssten alle Marken weltweite eigene Roadshows durchführen, um ihre Neuheiten auf den Markt zu bringen. Das Coronavirus habe im Februar vor allem in China Auswirkungen gehabt, und aufgrund des Rückgangs von mehr als 80% gehe der Analyst für Luxusgüterunternehmen im Februar von einem Umsatzrückgang von 20% aus. Die kommenden Monate würden von der Dauer der Maßnahmen abhängen, und alle Luxusgüterunternehmen würden betroffen sein, wobei die Swatch Group stärker von Asien abhängig sei als Richemont.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swatch Group-Aktie:L&S-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:209,50 EUR +1,90% (02.03.2020, 10:18)