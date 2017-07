Börsenplätze Swatch Group-Aktie:



332,355 EUR +0,20% (25.07.2017, 16:15)



368,20 CHF +0,60% (25.07.2017, 17:31)



CH0012255151



865126



UHR



SWGAF



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 35.700 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2016 betrug der Nettoumsatz 7,553 Milliarden Schweizer Franken (2015: 8,451), der Nettogewinn 593 Millionen Schweizer Franken (2015: 1,119 Milliarden). (25.07.2017/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Das Schweizer Unternehmen Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) konnte aufgrund von erhöhter Nachfrage aus China, Europa und dem Nahen Osten wieder zu Wachstum zurückfinden, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe die Swatch Group unter dem starken Schweizer Franken (CHF) gelitten, sodass der Nettoumsatz leicht um -0,3% gesunken sei, zu konstanten Wechselkursen sei dieser jedoch um 1,2% auf CHF 3,75 Milliarden gestiegen. Dabei habe der Bereich Uhren und Schmuck (ohne Produktion) ein Umsatzwachstum von 2,9% zu konstanten Wechselkursen verzeichnet. Die operative Marge in diesem Bereich sei um fast 25% von 10,7% auf 13,2% trotz negativer Währungseinflüsse gestiegen.Der Konzerngewinn habe sich in der ersten Hälfte 2017 auf CHF 281 Millionen (+6,8% YoY) mit einer Nettomarge von 7,6% (Vorjahr: 7,1%) belaufen.Der operative Cash Flow habe sich gegenüber dem Vorjahr um 14,7% auf CHF 437 Millionen erhöht. Das Unternehmen wolle den Cash-Bestand möglichst niedrig halten und Negativzinsen vermeiden. Daher sei am 5. Februar 2016 ein dreijähriges Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von maximal CHF 1 Milliarden lanciert worden. Insgesamt sei bisher ein Rückkaufvolumen von CHF 467 Millionen erreicht worden. Aktien mit einem Marktwert von CHF 135 Millionen seien im ersten Halbjahr 2017 zurückgekauft worden.Das Management der Swatch Group sehe dem zweiten Halbjahr optimistisch entgegen und erwarte ein "sehr positives" Wachstum in Lokalwährungen. So glaube der Konzern, dass sich der Wholesale mit der schrittweisen Auflösung der Verunsicherung bei den einzelnen Händlern positiv entwickeln werde. Das weitere Wachstum werde zudem auch bei anderen Produktionsbereichen eine bessere Auslastung generieren.Insgesamt habe die Swatch Group im 1. Semester Investitionen in Höhe von CHF 204 Millionen in Betriebsaktiven getätigt, um das Retailnetz gezielt mit neuen Boutiquen an guten Lagen in Wachstumsregionen zu erweitern, sowie die Produktion mit neuesten Anlagen zu optimieren.Außerdem habe Swatch vergangene Woche die Swatch Pay in Shanghai lanciert. Die Uhr solle bargeldloses Bezahlen ermöglichen und werde durch eine Partnerschaft mit UnionPay und elf chinesischen Banken umgesetzt.Investoren hätten positiv auf die vorgelegten Zahlen reagiert: In einem rückläufigen Markt habe die Swatch-Inhaberaktie am Freitag ein Plus von ca. 2,4% vorweisen können.Derzeit notiere die Aktie mit einem KGV von 33,14 um CHF 368,00 und weise eine Marktkapitalisierung von CHF 20,35 Milliarden auf. Sechs Bloomberg-Analysten würden die Aktie auf "buy", 16 auf "hold" setzen und acht würden zu "sell" raten. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von CHF 346,68 sähen sie den fairen Preis unter dem derzeitigen.Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig sei, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können, so die Bank Vontobel Europe AG.