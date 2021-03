Mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien und zunehmender E-Mobilität seien Batterien von elementarer Bedeutung. TMC liefere einen spannenden Ansatz, um den Bedarf sicherzustellen. (Analyse vom 05.03.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Sustainable Opportunities Acquisition-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Sustainable Opportunities Acquisition-Aktie:

10,10 USD -1,17% (04.03.2021)



ISIN Sustainable Opportunities Acquisition-Aktie:

KYG8598Y1098



WKN Sustainable Opportunities Acquisition-Aktie:

A2P90U



NYSE-Ticker-Symbol Sustainable Opportunities Acquisition-Aktie:

SOAC



Kurzprofil Sustainable Opportunities Acquisition Corp.:



Sustainable Opportunities Acquisition Corp. (ISIN: KYG8598Y1098, WKN: A2P90U, NYSE-Ticker-Symbol: SOAC) ist ein Blankoscheck-Unternehmen. Die Gesellschaft wird zum Zweck der Durchführung einer Fusion, eines Aktientauschs, einer Vermögensakquisition, eines Aktienkaufs, einer Reorganisation oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen oder Einheiten gegründet. Die Gesellschaft verfolgt Geschäftskombinationsmöglichkeiten in jedem Sektor. Das Unternehmen hat keine Geschäfte getätigt und keine Einnahmen erzielt. (05.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sustainable Opportunities Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sustainable Opportunities Acquisition Corp. (ISIN: KYG8598Y1098, WKN: A2P90U, NYSE-Ticker-Symbol: SOAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die weltweit steigende Nachfrage nach Batterien führe auf Sicht zur Knappheit elementarer Ressourcen, die es zu Herstellung brauche. DeepGreen wolle diese vom Meeresgrund fördern und strebe jetzt über einen SPAC-Deal an die Börse. Das Potenzial des Unternehmens spiegle sich auch in der Bewertung wider.Der Zusammenschluss von DeepGreen und der Mantelgesellschaft Sustainable Opportunities Acquisition Corp werde mit 2,9 Milliarden Dollar bewertet. Darin bereits enthalten sei die 330 Millionen Dollar schwere Kapitalspritze von institutionellen Investoren in das neue Unternehmen, das zukünftig als TMC the metals company Inc. firmiere.TMC wolle Batteriemetalle wie Nickel, Kupfer, Mangan und Kobalt herstellen, die es aus sogenannten polymetallischen Knollen gewinne. Diese lägen lose in etwa 4.000 Metern Tiefe auf dem Grund des Pazifiks und sollten mit einer Art Untersee-Staubsauger gefördert werden.Die insgesamt 630 Millionen Dollar (300 Millionen des SPAC plus 330-Millionen-Investment) aus der Fusion sollten das Unternehmen finanzieren, bis es in drei Jahren erste Umsätze mache. Das Management erwarte, dass diese dann von 251 Millionen Dollar 2024 bis auf 5,5 Milliarden im Jahr 2031 anwachsen würden.TMC könnte zum entscheidenden Faktor für den E-Mobilitätssektor werden. Dessen Bemühungen, die Kosten für Batterien zu senken und so den Massenmarkt zu erschließen, würden bedroht von immer weniger neuentdeckten Nickel- und Kupfervorkommen. Experten würden daher mit einem Engpass bei diesen Metallen in drei bis vier Jahren rechnen.