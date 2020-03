SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sunrise-Aktie:

78,00 CHF 0,00% (02.03.2020, 11:49)



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sunrise-Aktie:

74,00 EUR -1,33% (28.02.2020)



ISIN Sunrise-Aktie:

CH0267291224



WKN Sunrise-Aktie:

A14M5T



Ticker-Symbol Sunrise-Aktie:

SR2



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sunrise-Aktie:

SRCG



Kurzprofil Sunrise Communications Group AG:



Sunrise (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG) zählt zu den größten Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Zum Angebot gehören Mobilfunk, Festnetztelefonie, Internet sowie digitales Fernsehen. Zu den Marken gehören neben Sunrise und Business Sunrise auch MTV mobile, Yallo, Ortel und Lebara. (02.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sunrise-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sunrise Communications Group AG (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG).Angesichts der über Erwarten guten Q4-Zahlen habe der Analyst seine Umsatzprognose leicht angehoben (anhaltend solide Zunahme von Postpaid-Abos). Das starke Abo-Wachstum im Bereich Postpaid Mobile von 2019 dürfte sich auch positiv auf die kombinierten ARPUs auswirken, sodass seine Umsatzprognose für 2020-21 um je 1% ansteige. Die ber. EBITDA-Prognose erhöhe sich für denselben Zeitraum um 1% bzw. 2%, dies mit Blick auf den ähnlich hoch angesetzten Anstieg des Gewinn/Betriebskosten-Verhältnisses - was der Analyst übrigens als konservative Schätzung erachte.Sunrise habe entschieden, die Investitionen im Mobilbereich vorzuziehen, um von der Einführung neuer 5G-Smartphones profitieren, die Wachstumsdynamik im Bereich FWA ankurbeln und auch sich bietende B2B/IoT-Chancen gezielt nutzen zu können. Das Investitionsniveau sollte sich bis 2021 normalisieren (Richtwert: CHF 250-290 Mio.), und da Sunrise bezüglich FTTH derzeit alle Optionen prüfe, dürfte dies ein nachhaltiger Trend sein. Das bedeute, dass der vorübergehende Negativeffekt auf den FCF 2020 durch einen mittelfristigen Wiederanstieg desselben wie auch die höheren EBITDA-Annahmen kompensiert werden sollte. Das für 2021 und danach veranschlagte FCF-Niveau stütze zudem voll und ganz die verlängerte progressive Dividendenpolitik.Sunrise zeige eine gute Umsetzung, die vorgezogenen Investitionen könnten das mittelfristige Wachstum weiter ankurbeln. Das anvisierte Investitionsniveau erscheine auch mittelfristig haltbar, sodass die progressive Dividendenpolitik problemlos bis 2021 verlängert werden könnte. Sunrise biete damit auch in Zukunft Wachstum und attraktive Renditen (Dividendenrendite 2020: 5.6%). Der Analyst gehe weiter davon aus, dass eine Konsolidierung innerhalb des Schweizer Markts kaum ohne Sunrise geschehen dürfte, biete das Unternehmen doch ein beträchtliches Synergiepotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sunrise-Aktie: