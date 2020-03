SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sunrise-Aktie:

75,20 CHF -2,65% (27.03.2020, 10:43)



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sunrise-Aktie:

70,65 EUR -0,77% (27.03.2020, 11:00)



ISIN Sunrise-Aktie:

CH0267291224



WKN Sunrise-Aktie:

A14M5T



Ticker-Symbol Sunrise-Aktie:

SR2



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sunrise-Aktie:

SRCG



Kurzprofil Sunrise Communications Group AG:



Sunrise (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG) zählt zu den größten Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Zum Angebot gehören Mobilfunk, Festnetztelefonie, Internet sowie digitales Fernsehen. Zu den Marken gehören neben Sunrise und Business Sunrise auch MTV mobile, Yallo, Ortel und Lebara. (27.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sunrise-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sunrise Communications Group AG (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG).Kurzfristige Auswirkungen: Als Folge des schweizweiten Lockdown, in dessen Rahmen Sunrise vorübergehend 65 von 95 Läden habe schließen müssen, habe sich die Geschäftsaktivität merklich reduziert, so dass die Abozahlen 2020 deutlich weniger ansteigen dürften als im Vorjahr. Auch das (niedermargige) Hardware-Geschäft (Smartphones) werde wohl sehr viel geringer ausfallen. Und als Folge der Reisebeschränkungen dürfte auch der (niedermargige) Roaming-/Großhandelsumsatz stark beeinträchtigt werden. Gleichzeitig würden so aber auch die Kosten für Kundengewinnung und -abwanderung (Mobile) vorübergehend tiefer ausfallen. Der geringere Anstieg bei den Mobile-Abos 2020 lasse auch die Prognose des Analysten für 2021 sinken, er rechne allerdings mit einem Wiederanziehen noch im laufenden Jahr, was den Gesamteffekt abmildern sollte.Schätzwerte weitgehend unverändert: Diethelm habe seine Annahmen bez. Mobile-Abo-Anstieg für 2020 gesenkt, rechne aber im 2H20 und ab 2021 mit einer Erholung. Hardware- und Roaming-Umsatz dürften zwar stark zurückgehen, würden das EBITDA aber kaum merklich beeinflussen. Insgesamt sinke die EBITDA-Prognose des Analysten für 2020/2021 um -3% bzw. -2%.Die Auswirkungen von COVID-19 seien zum jetzigen Zeitpunkt schwer absehbar. Die Kundenaktivität dürfte kurzfristig sehr gering ausfallen, bei einer Normalisierung der Lage sollten die Abo-Zahlen ab dem 2H20 aber wieder deutlich anziehen. Der Umsatzrückgang dürfte zudem durch die tieferen Kosten (z.B. für Gewinnung von Neuabonnenten) etwas abgefedert werden. Die Erhöhung der Breitband-Übertragungsraten und der Wegfall mobilder Datenlimits könnte sogar zu einem Upsell-Zyklus führen. Die Prognose des Analysten ändere sich daher nur marginal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sunrise-Aktie: