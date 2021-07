Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

12,66 EUR +0,08% (26.07.2021, 14:59)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Stärke und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Ethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 17.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2020/21 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. (26.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.Die Q1-Zahlen von Südzucker für 2021/22 (per 28.02.) hätten enttäuscht: Bei einem Umsatzanstieg von 5% auf 1,75 Mrd. Euro sei das Nettoergebnis auf 28 Mio. Euro gesunken (Q1 2020/21: 43 Mio. Euro). Die Prognose für 2021/22 sei aber bestätigt worden. Für die notorisch unter Buchwert notierende Aktie gebe es dennoch Chancen.Hilfe könnte von der Tochter CropEnergies kommen, die ein recht ansprechendes Startquartal (Umsatz +25,4%, Nettogewinn +28,2%) präsentiert habe. Der unverändert verhaltene Ausblick für 2021/22 habe jedoch enttäuscht. Hier sähen die Experten für die Sparte CropEnergies trotz der Rohstoffpreise (Soja steigend, Weizen auf hohem Niveau) Überraschungspotenzial für das Gesamtjahr. Im Zuckersegment könnten sich die in Q1 noch hohen Produktionskosten im Jahresverlauf relativieren. Schlagkräftigstes Argument für die Aktie ist und bleibt jedoch das geringe Kurs-Buchwert-Verhältnis: Durch die jüngsten Kursabschläge liegt dieses bei gerade einmal 0,7 - bezogen auf die Bilanz per 31. Mai, so die Experten von "Der Anlegerbrief".Da die Experten 2021/22 mit dem Turnaround im Konzern rechnen würden und aktuell keine neuen Wertberichtigungen drohen würden, würden sie den Buchwert für einen guten Indikator halten. Zudem habe sich der Bereich um 12/12,50 Euro als guter Einstieg erwiesen (vgl. 42/2020).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Südzucker-Aktie:Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:12,67 EUR +0,88% (26.07.2021, 14:51)