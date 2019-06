Börsenplätze Südzucker-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

14,43 EUR -0,07% (21.06.2019, 17:23)



Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

14,44 EUR -0,07% (21.06.2019, 17:26)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frank- reich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2017/18 einen Umsatz von 7,0 Milliarden Euro. (21.06.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) zu kaufen.Stärker als erwartet seien die Zuckerpreise nach dem Ende der EU-Marktordnung unter Druck geraten. Der Preis sei nach Angaben der Kommission innerhalb der Europäischen Union seit April 2018 von rund EUR 365 je Tonne bis März 2019 auf EUR 314 je Tonne gefallen. Südzucker erwarte erst wieder ab Oktober anziehende, aber weiterhin niedrige Zuckerpreise. Eine nachhaltige Wende sei nicht in Sicht, denn der Wettbewerb bleibe verzerrt. Subventionen würden Produktion und Export in vielen Ländern trotz niedriger Preise hoch halten. Für deutsche Bauern komme erschwerend hinzu, dass der Einsatz ertragssteigernder Pflanzenschutzmittel, die in Deutschland verboten seien, in anderen EU-Ländern per Notfallverordnung gestattet werde.Auf der Nachfrageseite werde sich der Trend zu einem geringeren Einsatz von Zucker in der verarbeitenden Industrie (Backwaren, Schokoladen, Süßgetränke) fortsetzen. Als Folge drohe dem Segment Zucker auch im laufenden Geschäftsjahr ein Verlust. Südzucker wolle daher durch Schließung von fünf Zuckerfabriken die Produktionskapazität in Europa um rund 15% reduzieren. Der zwischenzeitliche Rückgang der Rohöl- und Kraftstoffpreise habe den Einsatz von Bioethanol wirtschaftlich weniger attraktiv gemacht. Brasilien als großer Hersteller dürfte Zuckerrohr nun verstärkt raffinieren. Bei Bioethanol habe sich bereits eine Wende abgezeichnet. Im März habe die Südzucker-Tochter CropEnergies die Produktion in Wilton (Großbritannien) wieder aufgenommen. Zuwächse in den Segmenten Spezialitäten (u.a. Pizza) und Frucht (Fruchtsaftkonzentrate und -zubereitungen) hätten wiederum bestätigt, dass der Trend für Convenience Produkte weltweit weiter aufwärts gerichtet sei.Bei mehreren Nahrungsmittelherstellern hätten Sondereffekte den Jahresauftakt überlagert. In H2 dürften sich die Wachstumskräfte stärker etablieren, gestützt von einer niedrigen Vorjahresbasis. Sowohl Nestlé als auch Danone würden davon ausgehen, dass das organische Wachstum dann wieder auf den kommunizierten Wachstumspfad zurückschwenke. Neben Basiseffekten helfe jetzt zusätzlich die mögliche Zinswende in den USA. Nachdem deren Notenbank signalisiert habe, die Zinspolitik zu lockern, wachse die Wahrscheinlichkeit, dass sich die finanzielle und wirtschaftliche Lage vieler Schwellenländer dank höherer Kapitalzuflüsse deutlich erhole. Die Sektoreinschätzung des Analysten laute weiterhin "positiv".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Südzucker AG": Keine vorhanden.