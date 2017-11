Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 16.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2015/16 einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro. (22.11.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktie unterbewertet? AktienanalyseDie Aktie von Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) notiert aktuell unter Buchwert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Südzucker-Tochtergesellschaft Freiberger erwerbe den US-amerikanischen Pizzaproduzenten Richelieu Foods. Dies habe der Südzucker-Konzern unlängst mitgeteilt. Richelieu sei nach Informationen von Südzucker der größte Tiefkühl- und Feinkostpizza-Produzent bezüglich Eigenmarken für den Lebensmittel-Einzelhandel in den USA. Der Südzucker-Konzern gliedere sich in vier Bereiche: Zucker, Spezialitäten (wie beispielsweise Tiefkühl-Pizza), CropEnergies (Bioethanol) und Frucht. Kerngeschäft ist aber weiterhin Zucker.Doch: Mit dem Ausbau der anderen drei Geschäftsbereiche reduziere das Unternehmen die Abhängigkeit vom Kerngeschäft. Aktuell betrage der Anteil des Zucker-Geschäftes am Gesamtumsatz etwa 43 Prozent. Das Papier des MDAX-Unternehmens notiere aktuell unter Buchwert, welcher auf Basis des Geschäftsjahres 2016 je Anteilsschein 21,91 Euro betrage. Sei der MDAX-Titel somit unterbewertet?Die Aktie von Südzucker bewege sich seit Frühjahr 2015 in einem Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzung des Trendkanals verlaufe aktuell bei etwa 16,70 Euro. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 16,52 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 22.11.2017)XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:17,035 EUR -0,44% (22.11.2017, 10:07)