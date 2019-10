Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

12,59 EUR 0,00% (17.10.2019, 11:57)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frank- reich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2017/18 einen Umsatz von 7,0 Milliarden Euro. (17.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Südzucker: Aktie unterbewertet - AktienanalyseWer bei Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) auf eine Trendwende spekuliert hatte, wurde bitter enttäuscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Verfall der Zuckerpreise mache dem Unternehmen weiter schwer zu schaffen. Dazu sei noch eine schwache Rübenernte gekommen. Der Umsatz sei im ersten Halbjahr um fünf Prozent auf 3,31 Mrd. Euro gesunken. Das operative Ergebnis sei um fast 47 Prozent auf 74 Mio. Euro eingebrochen. Da habe auch nicht geholfen, dass der Konzern trotz der sinkenden Umsatz- und Gewinnzahlen seine Jahresprognose bestätigt habe.Anleger hätten die Aktie auf Monatssicht um mehr als zehn Prozent nach unten geprügelt. Ein großer Teil der zwischenzeitlich aufgelaufenen Jahresgewinne habe sich damit wieder in Luft aufgelöst. Laut DZ BANK-Analyst Axel Herlinghaus sei es eine klare Übertreibung. Die Resultate hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, so der Experte. Er habe die Aktie daher von "verkaufen" auf "halten" hochgestuft - mit fairem Wert bei 13,25 Euro (aktuell: 12,52 Euro). Auch die übrigen Analysten würden die Aktie auf dem aktuellen Niveau unterbewertet sehen. Im Schnitt lägen die Kurserwartungen bei 14,13 Euro - und damit fast 13 Prozent über der aktuellen Notiz. (Ausgabe 41/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:12,61 EUR +0,56% (17.10.2019, 11:48)