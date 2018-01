XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

16,945 EUR +0,47% (11.01.2018, 12:17)



Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

16,95 EUR -0,60% (11.01.2018, 12:33)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 16.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2016/17 einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro. (11.01.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von Gerold Deppisch, Investmentanalyst von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) 18,40 EUR auf 17,80 EUR.Südzucker habe den Umsatz im dritten Quartal (Geschäftsjahresende 28.02.) um 6,4% auf 1,8 Mrd. EUR gesteigert. Das operative Ergebnis sei dagegen schwächer ausgefallen und habe um 13,1% auf 103 Mio. EUR abgenommen. Damit seien die Konsenserwartung sowohl beim Umsatz (erwartet 1,77 Mrd. EUR) als auch beim operativen Ergebnis (erwartet 96 Mio. EUR) übertroffen worden.Nichtsdestotrotz sei das dritte Quartal schwächer ausgefallen, was im Wesentlichen auf den Ergebnisrückgang bei der Tochter CropEnergies (Bioethanol, -35,1% auf 12 Mio. EUR) und im Segment Spezialitäten (-19,3% auf 37 Mio. EUR) zurückzuführen gewesen sei. Der Rückgang im Segment Frucht sei mit 5,5% auf 16 Mio. EUR dagegen überschaubar geblieben und im Zuckersegment sei das operative Ergebnis im dritten Quartal leicht um 1,9% auf 38 Mio. EUR gestiegen.Beim Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr habe das Unternehmen die Zielspanne beim Umsatz auf 6,9 bis 7,1 Mrd. EUR angehoben (zuvor 6,7 bis 7,0 Mrd. EUR). Der Ausblick auf das operative Ergebnis sei dagegen mit einer Zielspanne von 425 bis 500 Mio. EUR unverändert geblieben. Die weitere Entwicklung dürfte nach Erachten des Analysten auch von der Entwicklung der weltweiten Zuckermarktpreise abhängen. Aktuell liege der Zuckerpreis mit 384 USD/t auf einem im historischen Vergleich niedrigen Niveau und habe sich zum Durchschnittspreis des dritten Geschäftsquartals von Südzucker (379 Mio. USD/t) auch nicht wesentlich verbessert.Sein "halten"-Rating für die Südzucker-Aktie lässt Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, unverändert. Risiken bestünden in Bezug auf die Zucker- und Ethanolpreisentwicklung. (Analyse vom 11.01.2018)Börsenplätze Südzucker-Aktie: