Bonn (www.aktiencheck.de) - Während die Neujahrsfeiertage in China aufgrund des Coronavirus bis zum 8. Februar verlängert werden könnten, melden sich andere asiatische Länder bereits wieder aus der Pause zurück, so die Analysten von Postbank Research.



Die Wiederaufnahme der Handelstätigkeiten werde dabei durch die Sorgen um das Coronavirus belastet. In Südkorea habe der KOSPI-Index am Dienstag daher ein Minus von mehr als drei Prozent verzeichnet. Die Kursverluste würden deutlich zeigen, aus welchen Sektoren die Belastung für die Konjunktur Südkoreas zu erwarten sei. Besonders stark hätten Titel aus dem Tourismussektor nachgegeben, denn etwa ein Drittel der ausländischen Besucher 2019 seien aus China gekommen. Aber auch der koreanische IT-Sektor sei unter Druck geraten. Große Produktionsstätten für Speicherchips lägen in Wuhan, dem Ursprungsort des Coronavirus.



Die Regierung Südkoreas habe bekanntgegeben, zwar 20 Milliarden Won zur Bekämpfung des Virus investieren zu wollen, die Ausgaben sollten aber mit dem bereits geplanten Budget zu stemmen sein. Ein zusätzliches Budget sei hingegen nicht geplant. Zwar trage die Unsicherheit in den vergangenen Tagen zu einer leichten Schwäche des Won gegenüber dem Euro bei, im Vergleich zum Jahresbeginn präsentiere sich der Wechselkurs damit jedoch unverändert. Auch auf Jahressicht gehe die Deutsche Bank davon aus, dass sich keine nachhaltige Abweichung des Wechselkurses vom aktuellen Stand einstellen sollte. (30.01.2020/ac/a/m)





