Die wirtschaftliche Misere mache sich auch in einer weiteren Verschlechterung der fiskalischen Lage bemerkbar. Die öffentliche Verschuldung dürfte dieses Jahr auf fast 80% des BIP klettern und in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Die Regierung habe versucht, die staatsnahen Unternehmen zu konsolidieren, sei aber am Widerstand in der eigenen Partei gescheitert. Nun versuche die Regierung, die fiskalische Konsolidierung durch das Einfrieren der öffentlichen Gehälter zu erreichen, doch auch hier sei der Widerstand groß.



Bei den Rating-Agenturen sei der Geduldsfaden gerissen: Zwei von ihnen (Moody's und Fitch) hätten die Bonität des Landes im November erneut heruntergestuft und einen negativen Ausblick beibehalten. Der Druck auf entschlossenes Handeln wachse daher weiter. Einen kleinen Lichtblick im sonst trüben Ausblick liefere die Preisentwicklung: Die Inflationsrate sei gut verankert und befinde sich in der unteren Hälfte des Zentralbankziels (3% bis 6%). Die niedrige Inflationsrate zusammen mit dem trüben Wachstumsausblick hätten es der Zentralbank ermöglicht, den Leitzins seit Jahresanfang um 300 Bp auf aktuell 3,5% zu senken. Zwischenzeitlich habe die gestiegene Risikoaversion zu einem Abverkauf des südafrikanischen Rands geführt, der sich aber wieder leicht habe erholen können.



Präsident Ramaphosa habe zu Beginn seiner Amtszeit positive Signale für eine Korruptionsbekämpfung gesetzt, enttäusche aber bisher hinsichtlich der erwarteten Wirtschaftsreformen, die er aufgrund des Widerstands innerhalb der Regierungspartei und bei den Gewerkschaften nicht wie erhofft umsetzen könne. Ramaphosa werde zudem tiefgreifende strukturelle Reformen durchführen müssen, um das Land für ausländische Investoren attraktiver zu machen. Große Hindernisse für das Wachstum würden die schlechte Infrastruktur und der Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften und nicht zuletzt die schwache globale Nachfrage aufgrund der Corona-Pandemie darstellen.



Südafrika habe seit Jahren mit strukturellen Problemen zu kämpfen. Infrastrukturengpässe, unflexible Arbeitsmärkte sowie geringe Investitionen würden sich negativ auf die Wachstumsaussichten auswirken. Die Corona-Pandemie habe dem Land den letzten Stoß gegeben: Die starke Rezession habe die öffentliche Verschuldung deutlich ansteigen lassen. Sie sei zuvor seit der globalen Finanzkrise von etwa 27% auf über 60% des BIP bereits deutlich angestiegen, in diesem Jahr dürfte sie fast die Marke von 80% des BIP knacken. Aktuell scheine die Regierung nicht in der Lage, die Schuldenquote zu stabilisieren, was zu einer Fortsetzung des negativen RatingTrend geführt habe - mit Herabstufungen im November von Moody's und Fitch. Die Ratings lägen aktuell bei BB- (S&P und Fitch) bzw. Ba2 (Moody's). Moody's und Fitch hätten nach der Herabstufung den negativen Ausblick beibehalten. (04.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Pandemie hat für Südafrika dramatische Folgen, so Mauro Toldo, Analyst der DekaBank.Die Wirtschaft des Landes sei im zweiten Quartal regelrecht zum Stillstand gekommen. Die Lockerung des Lockdowns im Sommer habe dann eine Erholung mit sich gebracht. Die Einkaufsmanagerindices hätten einen deutlichen Anstieg verzeichnet. So sei der Einkaufsmanagerindex für den Oktober sogar über die Marke von 60 Punkten gestiegen, deutlich im Expansionsbereich, bevor es im November zu einem Rückprall gekommen sei. Dies mache deutlich, dass die Erholung zäh verlaufe. Nach einer BIP-Schrumpfung um fast 8% in diesem Jahr dürfte im kommenden Jahr das Wachstum bei unter 4% liegen. Es dürfte bis zum Jahr 2023 dauern, bis Südafrika das Vorkrisenniveau wieder erreichen könne.