Die Experten von Franklin Templeton glauben, dass dies die Fähigkeit von ESG-Faktoren beeinträchtigt, sich angemessen in den Aktienkursen von Unternehmen widerzuspiegeln, da Investoren bei dem Versuch, Outperformer gegenüber Nachzüglern zu identifizieren, vor Herausforderungen stehen. Selbst wenn ein großer Teil der Anleger eine Präferenz habe, in Unternehmen mit hohem ESG-Rating zu investieren, zerstreue die Divergenz der Ratings den Effekt dieser Präferenzen auf die Preise von Vermögenswerten. In Anbetracht dessen scheine es angemessener zu sein, ESG-Ratings mit den Empfehlungen von Aktienanalysten auf der Verkaufsseite zu vergleichen, bei denen einige auf der Grundlage derselben oder ähnlicher Finanzinformationen "kaufen" und andere "verkaufen" empfehlen würden.



Das Ergebnis dieser Verzerrung sei, dass ein einfaches Portfolio, das aus Unternehmen mit den höchsten ESG-Bewertungen bestehe, typischerweise einen höheren Anteil an Large-Cap-Unternehmen enthalte als die Benchmark. Das Ausmaß dieser Verzerrung werde auch durch die verwendete Datenagentur bestimmt, da sich einige Agenturen stärker auf Umfragedaten verlassen würden als andere, die alternative Datenquellen berücksichtigen würden. Darüber hinaus würden die Rating-Agenturen eine klare Tendenz zeigen, entwickelte Märkte außerhalb der USA, insbesondere europäische Unternehmen, gegenüber nordamerikanischen, aufstrebenden Märkten und entwickelten asiatischen Pendants zu bevorzugen. Die Quelle dieser Verzerrung spiegele möglicherweise nicht vollständig die Qualität der ESG-Praktiken wider, sondern eher das Vorhandensein und die Qualität der formalen Berichtsanforderungen.



Nicht alle ESG-Themen seien gleich wichtig. Beispielsweise seien Unternehmen, die die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter schützen würden, im Allgemeinen einem geringeren Risiko von Rechtsstreitigkeiten und Arbeitsniederlegungen ausgesetzt. Die Experten von Franklin Templeton bestimmen die Wesentlichkeit der wichtigsten ESG-Indikatoren auf Branchenbasis, da Unternehmen innerhalb einer Branche bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich ähnliche Geschäftsmodelle haben. So sei zum Beispiel die Entwicklung des Humankapitals für Finanzinstitute von entscheidender Bedeutung. Unsere Untersuchungen zeigen, dass Finanzinstitute, die die Entwicklung des Humankapitals fördern, im Durchschnitt eine um 4,2% niedrigere Volatilität aufweisen, während Industrieunternehmen mit einer starken Humankapitalentwicklung im Durchschnitt praktisch keine Verringerung der Volatilität verzeichnen, so die Experten von Franklin Templeton. Umgekehrt seien Industrieunternehmen, die sich auf die Reduzierung von Schadstoffemissionen konzentrieren würden, im Durchschnitt 5,4% weniger volatil, während Finanzunternehmen mit ähnlichen Maßnahmen nur etwa 1,2% weniger volatil seien.



Darüber hinaus stellen die Experten von Franklin Templeton fest, dass die Kohlenstoffemissionen eines Unternehmens einen signifikanten Einfluss auf die risikobereinigte Rendite haben, wenn das Unternehmen in einer materialintensiven Branche tätig ist, während sie keinen Einfluss auf die risikobereinigte Rendite haben, wenn das Unternehmen in der Branche der kommerziellen und professionellen Dienstleistungen tätig ist. Ein pauschaler Ansatz für nachhaltiges Investieren werde daher wahrscheinlich zu kurz greifen.



Die Ergebnisse der Analyse der Experten von Franklin Templeton waren in Bezug auf die Renditen gemischt und zeigten einen kleinen, jedoch statistisch nicht signifikanten Anstieg der erwarteten Renditen für Unternehmen, die bei ihren ESG-Ratings in den Schwellenländern besser abschnitten, aber leicht negative Renditen in allen anderen Universen. Sie hätten jedoch beobachtet, dass diese höher bewerteten ESG-Unternehmen eine erhebliche und statistisch signifikante Risikoreduzierung (Volatilität) vor und nach der Berücksichtigung gemeinsamer Faktor-Exposures geliefert hätten. Ihre aktuelle Forschung komme zu dem Schluss, dass es noch nicht genügend Beweise gebe, um ESG eindeutig als einen fundamentalen Faktor zu definieren, der auf der Erwartung einer Überrendite basiere; allerdings weise ESG positive Risikoeigenschaften und niedrige Korrelationen zu traditionellen fundamentalen Faktoren auf.



Angesichts von Billionen von Dollar, die in nachhaltige Praktiken investiert würden, sich verändernden demografischen Trends und einer neuen Revolution bei nicht-finanziellen Daten, werde nachhaltiges Investieren wahrscheinlich den Friedhof der Finanzmoden vermeiden. "Unsere Analyse zeigt, dass Unternehmen, die bei ESG-Kennzahlen besser abschneiden, ein geringeres Risiko aufweisen. Da es offensichtlich ist, dass der Markt beginnt, unternehmensspezifische ESG-Risiken einzupreisen, erwarten wir eine weitere Integration von ESG-Überlegungen neben der traditionellen Finanzanalyse. Doch wie immer steckt der Teufel im Detail. Daher ist es für Investoren, die an nachhaltigen Daten interessiert sind, von entscheidender Bedeutung, sich über die riesige Menge an verfügbaren Informationen, die unterschiedlichen Methoden und nuancierten Prozesse der Rating-Agenturen sowie über die beste Art und Weise der Einbettung dieser Überlegungen in den Anlageprozess zu informieren.", kommentiere Chandra Seethamraju, Co-Head of Systematic Strategies Portfolio Management Franklin Templeton Investment Solutions. (12.05.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schätzungsweise 30 Billionen US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten berücksichtigen heute irgendeine Form von ESG-Faktoren, so die Experten von Franklin Templeton.Das sei ein Anstieg von rund 34 Prozent seit 2016. Es bleibe jedoch die Frage, ob nachhaltiges Investieren nur einen gefühlten Wert liefere oder tatsächlich das Gesamtrisiko/Rendite-Verhältnis verbessern könne. Ein Großteil der Herausforderung bei der Beantwortung dieser Frage ergebe sich aus der mangelnden Standardisierung in Bezug auf die Definition von ESG und den Ansatz zu deren Messung.Die Ursachen für diese Diskrepanzen seien vielfältig. Wie bewerte eine Agentur beispielsweise Faktoren, für die keine Informationen verfügbar seien? Einige Rating-Agenturen würden davon ausgehen, dass das Fehlen öffentlicher Informationen impliziere, dass das Unternehmen negative Daten verberge und würden daher Unternehmen bestrafen, die nicht über ausreichende Informationen verfügen würden. Andere Agenturen würden davon ausgehen, dass Unternehmen bei fehlenden Informationen im Allgemeinen der Praxis in ihrer Branche folgen würden und würden daher den Branchendurchschnitt als Proxy verwenden. Insgesamt würden ESG-Rating-Systeme dazu neigen, Unternehmen mit mehr Offenlegungen zu belohnen. Es sei möglich, dass Unternehmen mit historisch schwachen ESG-Praktiken und solider Offenlegung trotz dieser Tatsache gleich oder besser abschneiden würden als ihre Wettbewerber.