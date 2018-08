Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet seinen Kunden Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer hat sich zum Ziel gesetzt, das kundenzentrierteste Medienunternehmen zu sein. Mit der Erweiterung um das Dialogmarketing kann Ströer seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis offerieren - von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,33 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (23.08.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Ströer: Weiter auf Wachstumskurs - AktienanalyseDer Medien- und Werbekonzern Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) aus dem MDAX bleibt vor allem dank des Ausbaus des Telefon- und Direktvertriebs weiter auf Wachstumskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.In den ersten sechs Monaten sei der Umsatz um 24 Prozent auf 742 Mio. Euro geklettert. Organisch - also ohne Übernahmen, Verkäufe sowie Währungseffekte - sei Ströer um fast acht Prozent gewachsen. Ebenfalls zweistellig, um zwölf Prozent, sei es mit dem EBITDA auf 242 Mio. Euro bergauf gegangen. Unter dem Strich sei der Profit sogar um 16 Prozent auf 33,5 Mio. Euro gestiegen. Unternehmensgründer und Co-Vorstandschef Udo Müller sehe seinen Konzern daher auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen: Ströer peile einen konzernweiten Umsatzanstieg um rund ein Fünftel auf 1,6 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 535 Mio. Euro an.Die Aktie sei nach anfänglichen Gewinnen dennoch ins Minus gedreht. Nicht ganz unschuldig daran: Analysten wie Craig Abbott von Kepler Cheuvreux. Er habe darauf hingewiesen, dass der Anstieg des operativen Gewinns fast ausschließlich auf das Konto des Direktmarketings gehe, während die Außenwerbung hier einen Rückgang um 3,4 Prozent verbucht habe. Für zusätzliche Verunsicherung habe ein Bericht der "Wirtschaftswoche" gesorgt, demzufolge Google in das Geschäft mit Außenwerbung in Deutschland einsteigen wolle. Auf der Basis von Nutzerdaten plane der Online-Werbeprimus Werbung auf digitalen Bildschirmen zu vermarkten, habe das Blatt berichtet. Sollte Google tatsächlich ernst machen, wäre das für Ströer ein harter Schlag. Denn das Geschäft sei bislang eine Domäne des Kölner Werbekonzerns. Angesichts dessen sowie mit Blick auf die angeschlagene Charttechnik seien Anleger daher besser auf der Shortseite aufgehoben. (Ausgabe 33/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:49,12 EUR -0,28% (23.08.2018, 10:16)