Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:

51,60 EUR -2,55% (09.08.2018, 14:03)



Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

51,05 EUR -3,41% (09.08.2018, 14:23)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet seinen Kunden Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer hat sich zum Ziel gesetzt, das kundenzentrierteste Medienunternehmen zu sein. Mit der Erweiterung um das Dialogmarketing kann Ströer seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis offerieren - von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,33 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (09.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Ströer-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Außenwerbespezialisten Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF), senkt aber das Kursziel von 72 auf 65 Euro.Der Kölner Konzern habe dank Übernahmen und organischen Wachstums im ersten Halbjahr 2018 eine erfreuliche Entwicklung aufweisen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dazu beigetragen hätten v.a. die digitalen Geschäftsbereiche. Der positive Geschäftsverlauf solle sich laut bestätigter Prognose im zweiten Halbjahr beschleunigt fortsetzen. Daran müsse sich das Medienunternehmen nun insbesondere wegen der im zweiten Quartal geringeren Wachstumsraten aufgrund der eingetretenen höheren Kosten im Vergleich zum Vorquartal messen lassen.Vor diesem Hintergrund bestätigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, zwar in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Ströer-Aktie, reduziert aber angesichts der gestiegenen Unsicherheiten sein Kursziel von 72 auf 65 Euro. (Analyse vom 09.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ströer-Aktie: