Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

61,749 EUR +1,20% (28.11.2017, 15:08)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 4.600 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Mit einem Konzernumsatz von 1,12 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2016 zählt die Ströer SE & Co. KGaA gemessen an den Umsätzen zu den größten Vermarktern von Außen- und Onlinewerbung. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (28.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Ströer-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Online- und Außenwerbung-Vermarkters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) und erhöht das Kursziel von 58 auf 72 Euro.Wie vom Vorstand angekündigt, habe der Kölner Konzern im dritten Quartal 2017 dank Übernahmen und organischen Wachstums die gute Unternehmensentwicklung fortsetzen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dazu beigetragen hätten im Wesentlichen die digitalen Geschäftsbereiche. Der positive Geschäftsverlauf solle laut Vorstand auch im Schlussquartal Bestand haben, der Ausblick für 2017 sei erneut bestätigt worden. 2018 solle weiteres Wachstum generiert werden. Für das aktuell rückläufige Auslandsgeschäft würden "Optionen" geprüft. Mit der zuletzt erfolgten erfolgreichen Platzierung des Schuldscheindarlehens habe Ströer seinen Finanzierungsbedarf langfristig optimieren können. Damit seien die Weichen beim Medienunternehmen nach wie vor auf Wachstum gestellt. Von den erwarteten Gewinnverbesserungen sollten die Aktionäre weiter über steigende Dividendenausschüttungen profitieren.Aufgrund der verbesserten Perspektiven stuft Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse die Ströer-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch und hebt das Kursziel von 58 auf 72 Euro an. (Analyse vom 28.11.2017)Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:61,75 EUR +1,10% (28.11.2017, 15:10)