ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 4.100 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Ströer SE einen Umsatz in Höhe von 824 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.



Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (09.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ströer-Aktie: Interessanter Long-Kandidat - ChartanalyseDie Aktie des Werbeflächen-Vermarkters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) könnte derzeit auf der Long-Seite interessant sein, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Papier habe im November 2015 mit 64,49 Euro sein bisheriges Allzeithoch in der vergleichsweise noch jungen Börsengeschichte markiert. Es sei eine deutliche Abwärtsbewegung gefolgt, deren Tiefpunkt im Dezember 2016 bei 34,25 Euro gelegen habe. Seither sehe man bei der Ströer-Aktie wieder einen Aufwärtsimpuls. Letzte Woche sei dabei die Abwärtstrendlinie überwunden worden, die sich aus der Verbindung des Rekordstandes von November 2015 und des Zwischenhochs von April 2016 ableiten lasse. Gleichzeitig sei das Papier über das 38,2%-Fibonacci-Retracement der übergeordneten Abwärtsbewegung geklettert. Jüngst sei nun im Rahmen eines technischen Pullbacks ein Test der besagten Abwärtstrendlinie erfolgt. Sie habe bislang gehalten.Sollte es dabei bleiben, könnte der Ausbruch nach Meinung der Analysten bestätigt werden. Werde daher nun auch das jüngst wieder unterschrittene 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 45,80 Euro zurückerobert, würden die Analysten von einer Fortsetzung des im Dezember 2016 gestarteten Aufwärtsimpulses ausgehen. Weiteres Kurspotenzial sähen die Analysten dabei zunächst bis in den Bereich von 49,40 bis 52,98 Euro, der sich vom 50%-Retracement und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement herleiten lasse. Ihre bullische Einschätzung wäre obsolet, wenn der Aktienkurs die Abwärtstrendlinie verletze, die aktuell bei 43,89 Euro verlaufe. Daher erachten die Analysten der DZ BANK einen Stop-Loss bei 43,50 Euro als sinnvoll. (Ausgabe vom 08.02.2017)Börsenplätze Ströer-Aktie:44,495 EUR -1,06% (09.02.2017, 09:51)Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:44,494 EUR -0,56% (09.02.2017, 09:58)