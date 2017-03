ISIN Ströer-Aktie:

Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 4.100 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Ströer SE einen Umsatz in Höhe von 824 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.



Hannover (www.aktiencheck.de) - Ströer-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Außenwerbespezialisten Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) und erhöht das Kursziel von 40 auf 55 Euro.Das Kölner Unternehmen habe auf der Basis vorläufiger Zahlen dank Übernahmen und organischen Wachstums erwartungsgemäß das Geschäftjahr 2016 mit einer sehr guten Entwicklung abschließen und seine Erwartungen bei den bereinigten Ertragskennziffern sogar überbieten können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Start ins neue Geschäftsjahr sei als sehr gut bezeichnet, der Umsatzausblick für 2017 bereits zum jetztigen Zeitpunkt erhöht worden. Damit seien die Weichen bei Ströer weiterhin auf Wachstum gestellt. Von den erwarteten Gewinnverbesserungen sollten die Aktionäre über steigende Dividendenausschüttungen profitieren. Die anhaltenden Shortspekulationen würden sich zwar weiterhin auf einem hohen Niveau befinden, seien allerdings zuletzt abgebaut worden.Angesichts der verbesserten Aussichten sieht Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Ströer-Aktie noch Luft nach oben und erhöht sein Rating von "halten" wieder auf "kaufen", bei einem auf Sicht auf 12 Monaten von 40 auf 55 Euro erhöhten Kursziel. (Analyse vom 08.03.2017)Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:47,215 EUR +1,17% (08.03.2017, 11:04)Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:47,574 EUR +1,97% (08.03.2017, 11:12)