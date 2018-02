Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

58,10 EUR -5,99% (23.02.2018, 11:46)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache. Zudem offeriert Ströer mit dem eigenen Dialogmarketing-Segment seinen Kunden umfassende Lösungen im performanceorientierten Vertrieb. Im Digital Publishing publiziert das Unternehmen Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,33 Milliarden Euro erwirtschaftet - alle Zahlen des Geschäftsjahres 2017 sind vorläufig und noch nicht testiert. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.



Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (23.02.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Ströer-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Außenwerbespezialisten Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF).Der Kölner Konzern habe auf der Basis vorläufiger Zahlen dank Übernahmen und organischen Wachstums erwartungsgemäß das Geschäftsjahr 2017 mit einer guten Unternehmensentwicklung abschließen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit den neuen Bestmarken hätten sowohl die eigenen Ziele bei Umsatz und operativem EBITDA als auch seine Erwartungen leicht übertroffen werden können. Der Start ins neue Geschäftsjahr sei als gut bezeichnet worden. Eine Guidance-Anpassung sei nur aufgrund der Bilanzumstellung auf IFRS 16 erfolgt. Insgesamt würden die Weichen bei Medienunternehmen weiterhin auf Wachstum gestellt bleiben, was zuletzt vom Vorstand zusätzlich in Interviews bestätigt worden sei. Von den erwarteten Gewinnverbesserungen sollten die Aktionäre über steigende Dividendenausschüttungen profitieren.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Ströer-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 72 Euro bekräftigt. (Analyse vom 23.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:59,90 EUR -2,76% (23.02.2018, 11:29)