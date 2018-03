Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,82 EUR +3,85% (12.03.2018, 14:10)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (12.03.2018/ac/a/d)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Streiks bei E.ON abgewendet: Verhandlungsergebnis erzielt - AktiennewsIn den Tarifverhandlungen zwischen E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) konnte am heutigen Freitagnachmittag (9. März 2018) ein Durchbruch erzielt werden. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:"Nachdem die Arbeitgeber in langwierigen Verhandlungen letztlich in der vierten Verhandlungsrunde ein kompromissfähiges Angebot vorgelegt haben, konnte ein unbefristeter Streik in der privaten Energiewirtschaft abgewendet und ein Verhandlungsergebnis erzielt werden", sagte ver.di-Verhandlungsführer Volker Stüber.ver.di konnte für die rund 10.000 Beschäftigten und die Auszubildenden im E.ON-Konzern, die zur Tarifgemeinschaft Energie (TG Energie) gehören, eine Einkommensverbesserung von 3 Prozent ab 1. März 2018 bei einer Laufzeit von 17 Monaten vereinbaren. Auszubildende erhalten ab dem gleichen Zeitpunkt 85 Euro monatlich mehr. Zusätzlich wurde eine Einmalzahlung von 1.100 Euro für Tarifbeschäftigte und 500 Euro für Auszubildende abgeschlossen. Zudem sollen sämtliche Auszubildende nach erfolgreichem Abschluss unbefristet übernommen werden. Desweiteren gelang es ver.di, zwei zusätzliche Freistellungstage für Gewerkschaftsmitglieder zu erreichen.Börsenplätze E.ON-Aktie:Xetra-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,831 EUR +4,47% (12.03.2018, 13:55)