Auf dem diesjährigen Investoren Tag habe sich Disney kämpferisch gezeigt. Dabei habe das Management betont, das es den Ausbau des Streamingdiensts weiter vorantreiben werde. So sollten nach eigenen Angaben zukünftig rund 100 neue Titel pro Jahr produziert werden. Allein zehn neue "Star Wars"-Serien seien in Planung. Dafür erhöhe Disney ab März kommenden Jahres die monatliche Abogebühr um zwei Euro. Das Angebot von Disney+ scheine potenzielle Kunden zu überzeugen. So verzeichne die Plattform derzeit 86 Mio. Abonnenten. Mit dieser Nachfrage habe der Konzern eigentlich erst im Jahr 2024 gerechnet. Nun erwarte der CEO Bob Chapek bis 2024 zwischen 230 und 260 Mio. Abonnenten und damit mehr, als der derzeitige Branchenprimus Netflix, welcher momentan rund 195 Mio. Kunden vorweisen könne.



Ebenso könne der Musik-Streaming-Markt weiteres Wachstum verzeichnen. So sei es Spotify (ISIN LU1778762911/ WKN A2JEGN) gelungen auch in diesem Jahr den bisherigen Erfolgskurs fortzusetzen. Durch eine konsequente Expansion in andere Länder, wie jüngst nach Russland und in die Ukraine. Mittlerweile würden weltweit mehr als 320 Mio. Kunden das Angebot von Spotify nutzen. Dabei könne sich auch die Zahlungsbereitschaft der Nutzer sehen lassen. Obwohl der Dienst grundsätzlich kostenlos sei, würden fast die Hälfte der Nutzer für die Premiumversion zahlen. Damit habe die Spotify einen enormen Vorsprung gegenüber seinem Konkurrenten Apple, der mit seinem Dienst Apple Music einen vergleichbaren Service anbiete.



Die Aktie der Netflix Inc. werde aktuell bei USD 522,42, gehandelt (15.12.2020). Das Jahreshoch sei bei USD 556,55 (01.09.2020) und das Jahrestief bei USD 298,44 (12.12.2019) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 27 Analysten die Aktie auf "buy", zehn auf "hold" und sechs auf "sell" setzen.



Die Aktie der Disney Co. werde aktuell bei USD 169,30, gehandelt (15.12.2020). Das Jahreshoch sei bei USD 175,72 (01.09.2020) und das Jahrestief bei USD 85,76 (23.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 24 Analysten die Aktie auf "buy", sieben auf "hold" und zwei auf "sell" setzen.



Die Aktie der Spotify Technology S.A. werde aktuell bei EUR 320,34 gehandelt (15.12.2020). Das Jahreshoch sei bei EUR 343,30 (10.12.2020) und das Jahrestief bei EUR 117,64 (16.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 16 Analysten die Aktie auf "buy", zehn auf "hold" und sechs auf "sell" setzen. (Ausgabe vom 15.12.2020) (16.12.2020/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Streamingdienste haben ein sehr bemerkenswertes Jahr hinter sich, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf der einen Seite seien trotz eines hart umkämpften Marktes neue prominente Unternehmen auf den Streaming-Trend aufgesprungen und seien bereit um Marktanteile zu kämpfen. Auf der anderen Seite hätten Nutzer, bedingt durch Ausgangsperren ausreichend Zeit, um die Dienste der Anbieter in Anspruch zu nehmen gehabt.Egal, ob Musik, Filme oder Videospiele. Quasi jede digitale Unterhaltungsform lasse sich mittlerweile über das Internet streamen. Pioniere auf diesem Gebiet, wie Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) hätten es mithilfe ihrer Plattformen geschafft, innerhalb weniger Jahre ihren Marktwert zu vervielfachen. Nach Quellen der ARD habe sich der globale Streaming Markt 2018 auf USD 8 Mrd. belaufen. Durch ein jährliches Wachstum von 13,2 Prozent solle dieser bis 2027 auf USD 19 Mrd. steigen. Dabei sei gerade der Videostreaming-Markt hart umkämpft. Hier genüge es längst nicht mehr möglichst viele Filme und Serien anzubieten. Branchengrößen, wie Netflix, Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) hätten mittlerweile eigene Studios gegründet und würden exklusive Inhalte produzieren, um Kunden an die eigene Plattform zu binden.