SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:

840,80 CHF -1,06% (14.06.2019, 11:11)



ISIN Straumann-Aktie:

CH0012280076



WKN Straumann-Aktie:

914326



Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

QS5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

STMN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

SAUHF



Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (14.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Deal mit Align: Nach den kürzlich beigelegten Patentstreitigkeiten hätten Straumann und Align eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, um den iTero-Intraoral-Scanner (IOS) von Align über das Straumann-Netzwerk zu vertreiben. Die hätte zu einer Beendigung der Scanner-Zusammenarbeit von Straumann mit 3shape als Premium-Angebot geführt, während Straumann sowieso parallel dazu seinen eigenen Virtuo-Vivo-Sanner angeboten hätte.Attraktives Geschäftsfeld mit Aufwärtspotenzial: Zusammen mit dem klaren Aligner-Angebot seien IOS das am schnellsten wachsende Geschäftsfeld im Geschäftsportfolio von Straumann und der (margenschwache) 3shape-Scanner habe den Löwenanteil dazu beigetragen. Straumann habe kürzlich darauf hingewiesen, dass die finanziellen Bedingungen des Align-Angebots sehr attraktiv gewesen seien, was aber dazu geführt hätte, dass Align Einblick in die Kundenbasis von Straumann erhalten hätte, woran das Unternehmen keine Freude gehabt habe. Andererseits habe das Align-Angebot dazu geführt, dass 3shape an den Verhandlungstisch gebracht worden sei, und Straumann habe möglicherweise bessere finanzielle Bedingungen erhalten, insbesondere bezüglich der margenstarken Softwarelizenzgebühren. Der eigene Virtuo-Vivo-Scanner sei bezüglich der Marge bisher viel attraktiver gewesen und gehöre im IOS-Geschäft zu den Margentreibern.Da Buchta Vorbehalte ggü. einem möglichen Zugang von Konkurrent Align zur Kundenbasis von Straumann gehabt habe, begrüße er (trotz höherer Sonderkosten im 1H19) die weitere Zusammenarbeit mit 3shape und hoffe, dass Straumann hier bessere Konditionen habe durchsetzen können. Anlässlich der 1H19-Zahlen erwarte der Analyst hierzu nähere Angaben. Zurzeit gebe es erste Hinweise darauf, dass Straumanns eigener Scanner Virtuo Vivo, ein einfacheres, aber dafür höhermargiges Gerät, seit der IDS stark nachgefragt werde; würden sich jetzt noch die Konditionen ggü. 3shape verbessern, würde das IOS-Geschäft noch attraktiver.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Straumann-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Straumann-Aktie:744,80 EUR -1,84% (14.06.2019, 09:28)