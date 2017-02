SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:

Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (16.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Die Umsätze seien in Q4 organisch um 13,0% gestiegen, sodass sich in GJ 2016 eine organische Wachstumsrate von 13,1% ergeben habe. Das organische Umsatzwachstum liege deutlich über den Analysten-Erwartungen und den Konsensschätzungen, sowohl für das Quartal (VontE: 11,5%, Kons: 10,7%) als auch für GJ (VontE: 11,5%, Kons: 10,4%). Besonders robust sei das Wachstum in Q4 in Asien mit 20,5% (org.), den USA (16,0%) und Lateinamerika (15,0%) gewesen, aber auch die EMEA-Region habe trotz des relativ ausgereiften Marktes erneut um 8,0% zugelegt.Die Bruttomarge habe sich in GJ 2016 auf 78,3% (VontE: 78,2%) belaufen und damit einen Rückgang von 30 BP im Jahresvergleich verzeichnet. Gründe seien ein höherer Anteil der Wertschöpfung und Produkte von Drittanbietern gewesen. Trotz eines deutlichen Anstiegs der Vertriebskosten habe das Unternehmen seine EBIT-Marge dank der strikten Kostenkontrolle bei den administrativen Aufwendungen aber um weitere 160 BP steigern können. Wie mit den H1-Ergebnissen bereits bekannt gegeben worden sei, habe das Unternehmen von einer einmaligen Steuergutschrift von CHF 43 Mio. im Zusammenhang mit Neodent profitiert.Wie von der Analystin erwartet, gehe die Vorschau des Unternehmens 2017 von einem org. Wachstum im hohen einstelligen Bereich aus (VontE: 9,6%, Kons: 9,0%). Die zu Grunde liegende EBIT-Marge werde sich voraussichtlich weiter verbessern. Die vorgeschlagene Dividende betrage CHF 4,25.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, stuft die Straumann-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde unverändert bei CHF 450,00 gesehen. (Analyse vom 16.02.2017)Börsenplätze Straumann-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Straumann-Aktie:368,113 EUR -2,38% (16.02.2017, 10:14)