Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (06.06.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anelgerbrief" nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) unter die Lupe.Überraschend stark habe Sto im ersten Quartal wachsen können. Der Umsatz sei gleich um 21,2% auf 368 Mio. Euro vorangekommen, wozu alle Segmente und Regionen beigetragen hätten. Die Börse habe darauf aber nur verhalten reagiert, da der - saisonal übliche - Konzernverlust aufgrund gestiegener Beschaffungskosten nur geringfügig verbessert worden und zudem der April unter Vorjahr und den Erwartungen des Vorstands geblieben sei. Da im weiteren Jahresverlauf aber die Preissteigerungen an die Kunden weitergegeben werden sollen, sei die Jahresprognose (Umsatz +10 %, EBIT auf Vorjahresniveau) dennoch bestätigt worden. Halten, raten die Experten von "Der Anelgerbrief" in einer aktuellen Ausgabe. (Nummer 21 vom 04.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Sto-Vorzugsaktie:172,00 EUR 0,00% (06.06.2022, 09:19)