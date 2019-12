Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Gegensatz zu den Finanzanalysten geben sich die Einkaufsmanager in der Eurozone bislang noch weit weniger optimistisch hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit 52,1 Punkten für den Dienstleistungs-PMI (November: 51,9) sowie 47,4 Punkten für den Industrie-PMI (November: 46,9) würden die Unternehmensumfragen gleichwohl deutlich hinter den Umfrageergebnissen bei den Finanzanalysten zurückbleiben. Tatsächlich dürfte sich die Konjunkturentwicklung in der Eurozone auch in den kommenden Monaten unterhalb des Produktionspotenzials bewegen. Die Analysten würden im 4. Quartal erneut ein BIP-Wachstum von 0,2% gg. Vq. (3. Quartal: 0,2% gg. Vq.) erwarten.Würden die PMIs wider Erwarten heute doch stärker nach oben klettern, könnte dies dem Euro zum US-Dollar Auftrieb verleihen und diesen weiter über der Marke von 1,11 USD stabilisieren. (16.12.2019/ac/a/m)