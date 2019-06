Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch in den anderen Regionen zeigte sich beim Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe ein durchwachsenes Bild, so dass der globale Indikator leicht auf 49,8 Punkte nachgab, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Ansonsten sei die Stimmung sowohl in Polen, Russland und der Türkei als auch in Südafrika und der Tschechischen Republik zurückgegangen. In Brasilien habe die Stimmung in der Industrie ebenfalls nachgegeben, genau wie in Kanada. Den stärksten Rücksetzer habe allerdings Großbritannien verkraften müssen. Die zuletzt gute Stimmung infolge eines Aufbaus von Lagerbeständen für den bevorstehenden EU-Austritt scheine zu verfliegen, während die Unsicherheit bezüglich des Brexits bleibe.Das Pfund sei daher zuletzt schwach geblieben, die erwarteten Schwankungen beim Wechselkurs zum Euro über die nächsten sechs Monate seien bereits deutlich gestiegen. (04.06.2019/ac/a/m)