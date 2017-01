Weltwirtschaft befindet sich auf Erholungskurs



Unabhängig von den USA würden nach Ansicht von Bell die Anzeichen aber schon länger dafür sprechen, dass sich die Weltwirtschaft auf Erholungskurs befinde. So habe zum Beispiel der JPMorgan Global Manufacturing PMI nach mehreren Jahren im Mai 2016 endlich ins Positive gedreht. Für die wirtschaftliche Erholung habe die Geldpolitik eine wichtige Rolle gespielt, auch wenn nun die Grenzen dieser Politik deutlich würden. "Es ist an der Zeit, dass das Ruder wieder an die Finanzbehörden übergeben wird. Trump wird dabei wohl vorangehen, und es bleibt abzuwarten, welche Länder seinem Beispiel folgen", so Bell.



Chinas Aufwärtstrend beeinflusst die gesamte Region



Die allgemeine wirtschaftliche Erholung zeige sich dem Experten zufolge auch besonders am Beispiel Chinas. Die Unterstützung der Immobilienmärkte durch den Staat sowie steigende öffentliche Investitionen hätten dazu beigetragen, dass sich das Land in letzter Zeit positiv entwickelt habe, wie auch die Daten des Purchasing Managers' Index aus China belegen würden. Zudem zeichne sich auch bei den privaten Investitionen aktuell eine Trendwende ab. "Die Regierung wird bis zur Plenarsitzung des Zentralkomitees im Oktober 2017 ihren proaktiven Kurs beibehalten. Deshalb erwarten wir, dass der wirtschaftliche Aufwärtstrend weiter anhält und positive Auswirkungen auf die ganze Region haben wird", sage Bell.



Europa zeigt Stärke unter Industrieländern



Dagegen habe Großbritannien unter den Folgen des Brexit-Referendums zu leiden. So sei zum Beispiel das britische Pfund Sterling merklich gefallen, die Wirtschafts- und Beschäftigungszahlen würden sich schwach zeigen und der Umfang der Investitionen gehe zurück. Im Unterschied dazu habe sich die europäische Wirtschaft gut entwickelt. Laut des von der Citigroup errechneten Economic Surprise Index sei Europa derzeit die stärkste Region unter den Industrieländern.



Alles in allem sei der Experte der Ansicht, dass höhere US-Zinsen und ein starker US-Dollar es den Märkten im Jahr 2017 schwermachen könnten. "Aktien gehören zwar zu unserer bevorzugten Anlageklasse. Allerdings könnten starke Wirtschaftsdaten für eine Rally bei Anleihen und damit ab einem bestimmten Punkt zu fallenden Aktienkursen sorgen", sage Bell. Bei den Sektoren rechne der Experte damit, dass sich die jüngsten Trends fortsetzen und zyklische Aktien die Erwartungen übertreffen könnten, während defensive Aktien, sogenannte Bond Proxies, zu kämpfen hätten. Schwierig dagegen würden aufgrund des starken US-Dollars und steigender Kosten die Aussichten für Schwellenländer bleiben. "Aus unserer Sicht könnten 2017 europäische Aktien endlich die Enttäuschungen der vergangenen fünf Jahre überwinden und sich überdurchschnittlich gut entwickeln", laute Bells Prognose. (19.01.2017/ac/a/m)







